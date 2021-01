Lérant je novým trénerom fortunaligového FC Nitra

Nitra 22. januára (TASR) - Peter Lérant je od piatka nový tréner futbalistov fortunaligového FC Nitra. Vo funkcii nahradil Čecha Michala Ščasného, s asistentom Igorom Obertom už viedli prvý tréning.



Štyridsaťtriročný bývalý obranca predtým v najvyššej slovenskej súťaži koučoval ŠKF Sereď. "Vieme, že nás čaká náročná úloha. Máme čo robiť my na tréningoch a určite aj vedenie, aby prinieslo hráčov. Nebude to nič jednoduché, ale prvoradý cieľ je záchrana. S vedením sme si povedali, čo potrebujeme doplniť, aby sme zvládli prvý zápas a udržali sme si minimálne šesťbodový odstup," povedal Lérant na oficiálnom webe klubu, ktorý po jeseni figuruje na ôsmej priečke.



Dohrávka 17. kola Fortuna ligy znamená pre Nitranov skrátenú zimnú prípravu, od najbližšieho majstrovského stretnutia ich delia dva týždne: "Chceme, aby sem hráči chodili preto, že chcú, aby mali radosť a tešili sa. Je rozdiel robiť niečo z povinnosti a robiť to preto, lebo je to ich hobby a zároveň aj zamestnanie. Profesionalita neznamená iba podpísať profi zmluvu, ide o celý prístup. Chceme, aby sa aj hráči sústredili na prvý zápas, ktorý nás čaká o dva týždne. Od toho sa môže odvíjať celá sezóna a atmosféra v klube."