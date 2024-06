Lesné oslavy budú 28. septembra v Smoleniciach!

Smolenice 20. júna (OTS) - Hneď po zrušení druhej zastávky seriálu v Topoľčiankach, kvôli africkému moru prasiat sa začali organizátori rozhliadať po náhradnej lokalite, ktorá by pretekárom ponúkla atraktívne trasy a komfort, na ktorý sú zvyknutí. Netrvalo dlho a a takú lokalitu skutočne našli a to na západe Slovenska. Z Malých Karpát tam vykukuje ikonický zámok a mestečko Smolenice, kde v rámci náhradného termínu 28. septembra zakončí celá sezóna.Vzhľadom na to, že sa štartovné za zrušené Topoľčianky automaticky presúva na novú lokalitu, jednou z hlavných podmienok bola dobrá dostupnosť práve od miesta pôvodných pretekov. Smolenice sa nachádzajú len niečo málo cez hodinku jazdy autom od Topoľčianok a zároveň majú všetko, čo bežecké labky potrebujú!Čo teda na všetkých lesných bežcov čaká? Rozmanité lesné cestičky a prebehy, ktoré potešia nejedno trailové srdce. Na trase napríklad Lurdská jaskyňa či Hlbočiansky vodopád, ale aj tá pravá romantika na zámku! Lesní bežci tam zažijú ocenenie Sedmorákov a tiež slávnostné vyhlásenie Na nové preteky sa môžete registrovať už teraz na behajlesmi.sk Náhradný termín, 28. september bol jediný možný, organizátori si však uvedomujú, že nie všetkým pôvodne registrovaným pretekárom môže vyhovovať. Preto majú všetci účastníci možnosť preregistrácie na ľubovoľné preteky Behaj lesmi a to nielen v rámci sezóny 2024, ale tiež 2025, stačí napísať svoj požiadavok na e-mail info@behajlesmi.sk .