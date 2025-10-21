Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Let s futbalistami Liverpoolu meškal pre technické problémy

Na snímke uprostred Arne Slot. Foto: TASR/AP

Anglický šampión absolvoval pred plánovanou cestou tréning vo svojej tréningovej základni, stredopoliar Ryan Gravenberch na ňom chýbal.

Autor TASR
Liverpool 21. októbra (TASR) - Let s futbalistami Liverpoolu do Nemecka pred zápasom Ligy majstrov proti Eintrachtu Frankfurt sa v utorok oneskoril pre technické problémy s lietadlom. To viedlo k zrušeniu tlačovej konferencie, na ktorej mali byť tréner Arne Slot a stredopoliar Dominik Szoboszlai. Informovala o tom agentúra AP.

Anglický šampión absolvoval pred plánovanou cestou tréning vo svojej tréningovej základni, stredopoliar Ryan Gravenberch na ňom chýbal. Holandský reprezentant utrpel zranenie členka počas nedeľňajšej prehry s Manchestrom United v Premier League (1:2). Kedy lietadlo do Nemecka odletelo nezverejnili.
