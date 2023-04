Letang s víťazstvom vo svojom 1000. zápase: Večer plný emócií

New York 3. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu zaznamenali v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL proti St. Louis svoj 60. triumf v sezóne (4:3 pp a sn). Obranca Pittsburghu Kris Letang okorenil svoj 1000. zápas v profilige víťazstvom v pennsylvánskom derby s Philadelphiou (4:2). Postup do play off si zabezpečilo v Západnej konferencii Los Angeles. Naopak, už iba teoretické nádeje na účasť vo vyraďovacej časti udržal Detroitu kapitán Dylan Larkin, ktorý hetrikom prispel k výhre Red Wings nad Torontom (5:2).



Boston potvrdil rolu najlepšieho tímu základnej časti a proti St. Louis oslávil už svoj 60. triumf v ročníku. Pred Bruins dosiahli na túto métu iba tri tímy v histórii súťaže. Líder Východnej konferencie nazbieral v sezóne už 125 bodov, čím stanovil nové historické maximum organizácie. "Vypovedá to o odhodlaní tímu a o tom, akú skvelú prácu odviedol manažment a vlastníci tímu, ktorí dali dokopy skvelý tím," uviedol pre nhl.com útočník Bostonu Brad Marchand.



Boston vyrovnal v počte víťazstiev v jednej sezóne Montreal Canadiens, ktorý 60 triumfov nazbieral v ročníku 1976/77. O dve víťazstvá viac dosiahli Detroit Red Wings (1995/96) a Tampa Bay Lightning (2018/19). "Odviedli sme výbornú prácu. Keď sa naše kariéry skončia, potom sa za týmto úspechom môžeme obzrieť späť. Je výnimočné byť súčasťou tohto tímu a prekonávať s ním rekordy," dodal tridsaťštyriročný Kanaďan. Oporou Bostonu je švédsky brankár Linus Ullmark, ktorý pripísal na svoje konto 38. víťazstvo v sezóne, čím sa vyrovnal Tinymu Thompsonovi (1929/30). Viac vychytaných výhier (40) má len Pete Peeters zo sezóny 1982/83.



Obranca Pittsburghu Kris Letang nastúpil v noci na svoj 1000. zápas v NHL. Tridsaťpäťročný Kanaďan je tretím hráčom, ktorý odohral v drese Penguins 1000 zápasov, čím sa pridal k Sidneymu Crosbymu (1185) a Jevgenijovi Malkinovi (1058). V historických štatistikách klubu kraľuje medzi obrancami v počte gólov (154), asistencií (532) aj bodov (686). "Bol to výnimočný večer plný emócií. Dôležité je si povedať, že sme získali dva body," povedal Letang.



Deviatym postupujúcim tímom do play off sa stali hráči Los Angeles. V Západnej konferencii Kings napodobnili Vegas a Edmonton. "Tušili sme, že sa to blíži, ale keď raz dostanete "hviezdičku" pri názov vášho tímu, môžete si trochu vydýchnuť. Pre náš tím je to obrovský úspech," povedal tréner Los Angeles Todd McLellan.



Víťazstvo zaknihovali hráči Detroitu, ktorí majú už iba minimálnu šancu na prebojovanie sa do vyraďovacej časti. Pri triumfe 5:2 na ľade Toronta sa hetrikom blysol pred zrakom svojej rodiny kapitán Dylan Larkin: "Je výnimočné, že sa mi to podarilo práve, keď tu bola moja stará mama, ktorá má už 88 rokov."