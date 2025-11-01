Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
< sekcia Šport

Letenay prispel v českej lige gólom k výhre Liberca nad Slováckom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

1. FC Slovácko - FC Slovan Liberec 0:3 (0:1)

Autor TASR
Praha 1. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Liberec zvíťazili v 14. kole českej Chance ligy na trávniku Slovácka 3:0. O tretí gól hostí sa postaral slovenský útočník Lukáš Letenay.



Change liga - 14. kolo:

FK Jablonec - FC Zlín 1:3 (0:3)

Góly: 76. Puškáč - 6. a 43. Kanu, 40. Bartošák

/M. Pišoja (Zlín) hral do 93. minúty/



1. FC Slovácko - FC Slovan Liberec 0:3 (0:1)

Góly: 15. Krollis, 68. Mahmič, 77. LETENAY

/F. Vaško odohral celý zápas, P. Blahút hral do 8. minúty, M. Šviderský hral do 66. minúty - P. Dulay hral do 59. minúty, L. Letenay hral od 70. minúty/



FK Pardubice - FK Dukla Praha 1:1 (1:0)

Góly: 34. Krobot - 60. Bammens (vlastný). ČK: 90+2. Surzyn po 2 ŽK

/J. Kadák (Dukla) hral do 84. minúty/
.

Neprehliadnite

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne