UNIVERZIÁDA: Bujna vyhral rozbeh na 400 m a postúpil do semifinále

Jány a Beniková na 7. mieste v kvalifikácii tímového mixu

Halas nepostúpil z rozplavieb na 100 m motýlik

Basketbalistky SR budú hrať o 11. miesto

Ženy - o 9. – 12. miesto:



Maďarsko – Slovensko 70:50 (30:17)

Najviac bodov Maďarsko: Töröková 22, Ahová 21, L. Szűcsová a R. Szűcsová po 7 – zostava a body SR: Filičková 10, Hašková 8, Kováčiková 4, Drobná a Horvátová po 3 (Dulová 6, Balážová a Ošťádalová po 5, Kozáková a Tarkovičová po 3). TH: 12/8 – 5/4, fauly: 15 – 13, trojky: 8 – 6, rozhodovali: Pradová (Arg.), Isačenko (Ukr.), Ke (Čína)

Neapol 8. júla (TASR) - Slovenský reprezentant Šimon Bujna vyhral na 30. Svetovej letnej univerziáde v Neapole tretí pondelňajší rozbeh na 400 metrov. V osobnom rekorde 47,24 sekundy a celkovo štrnástom najlepšom čase postúpil do utorňajšieho semifinále (19.50 h).Z každého z troch semifinálových behov sa do stredajšieho finále prebojujú prví dvaja atléti a ďalší dvaja na základe časov. Na stovke vyhral druhý kvalifikačný beh Lukáš Puchovský časom 10,91 s. Postúpil do večerných rozbehov (18.10 h), v ktorých sa už predstaví aj Ján Volko. Informovala o tom stránka Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku.Do utorkového semifinále behu na 400 m prekážok hladko postúpila aj slovenská rekordérka na tejto trati Daniela Ledecká. V II. rozbehu skončila druhá časom 59,12 za Zenéy van der Waltovou z Juhoafrickej republiky (57,49).Slovenskí strelci Patrik Jány a Diana Beniková obsadili v pondelňajšej kvalifikácii tímového mixu vo vzduchovej puške 10 m na 30. Svetovej letnej univerziáde siedmu priečku. V Neapole nastrieľali 216,6 b. a o šesť bodov nepostúpili do boja o bronz.Vo finále budú súperiť reprezentanti Kórejskej republiky a Iránu, o bronze sa rozhodne medzi Ruskom a Čínou.Slovenský plavec Adam Halas nepostúpil do semifinále na 100 m motýlik na 30. Svetovej letnej univerziáde. V Neapole skončil v tretej pondelňajšej rozplavbe na siedmej priečke časom 55,50 sekundy.Na účasť v najlepšej šestnástke potreboval aspoň výkon 53,87 s.Slovenské basketbalistky prehrali v súboji v skupine o 9. – 12. miesto na Svetovej letnej univerziáde v Neapole s Maďarskom 50:70. Zverenky trénera Pavla Horičku čaká v stredu 10. júla o 10.30 h záverečný duel na podujatí, v zápase o 11. miesto si zmerajú sily s Rumunskom.Slovenky mali lepší začiatok, väčšinu prvej štvrtiny si udržiavali tesný náskok. Do druhej časti napokon išli za priaznivého stavu 14:12. Druhá 10-minútovka však priniesla úplne odlišný priebeh. Slovenky síce v úvode ešte viedli, ale potom sa Maďarsko nadýchlo k 18-bodovej šnúre, ktorou v podstate rozhodlo duel. Po 20 minútach prehrával výber trénera Pavla Horičku 17:30.Aj po polčasovej prestávke predvádzali Maďarky ofenzívny uragán, na ktorý slovenský výber len ťažko reagoval. Súperky mali komfortný náskok, až v štvrtej štvrtine sa podarilo zlepšiť defenzívu a ofenzívu na slovenskej strane, no to už o víťazovi stretnutia bolo rozhodnuté.