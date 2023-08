Letný biatlon: Borguľa v stíhačke stratil na bronz 16,5 sekundy

MS v letnom biatlone (Osrblie/SR) - stíhačka:



juniori: 1. Matija Legovič (Chorv.) 25:49,4 min (1 trestný okruh), 2. Vitalij Mandzyn +1:00 min (3), 3. Bohdan Borkoviskij (obaja Ukr.) +1:01 (5), ..., 5. Jakub BORGUĽA +1:17,5 (3), 12. Martin CIENIK +2:38,9 (5), 29. Benjamín BELICAJ +4:57,8 (9), 30. Matej BADÁŇ +5:01,1 (4), 32. Bruno MELICHER +5:38,2 (8), 35. Markus SKLENÁRIK (všetci SR) +5:59,5 (7)



juniorky: 1. Lora Christovová (Bul.) 24:28,3 min (5), 2. Ema KAPUSTOVÁ (SR) +2,0 s (1), 3. Olena Horodná (Ukr.) +56,5 (4), ..., 16. Tamara MOLENTOVÁ +4:24,8 (8), 17. Michaela STRAKOVÁ +4:34,5 (3), 18. Veronika MICHALECHOVÁ +4:55,5 (4), 23. Alžbeta GARGULÁKOVÁ +5:44,8 (5), Kristína MAKOVÍNYOVÁ (všetky SR) nedokončila



Osrblie 27. augusta (TASR) - Slovenská juniorská reprezentantka Ema Kapustová získala striebornú medailu na MS v letnom biatlone v Osrblí. V nedeľných stíhacích pretekoch obhájila druhé miesto zo šprintu. Tretie zlato na šampionáte získala Lora Christovová z Bulharska. Medzi juniormi sa najlepšie umiestnil Jakub Borguľa, ktorý obsadil 5. priečku.Kapustová nastupovala do stíhačky so stratou 13 sekúnd na Bulharku. Vďaka výbornej streľbe, keď z 20 terčov minula len jeden, sa postupne prepracovala na líderskú pozíciu. Po poslednej položke viedla o necelých 18 sekúnd, ale Christovová predviedla v záverečnom kole fantastický beh a Slovenka nakoniec finišovala na druhom mieste so stratou dvoch sekúnd. Bulharka tak v Osrblí zvíťazila vo všetkých troch disciplínach. Zlato získala v superšprinte, v šprinte a aj v stíhačke. Bronz v nedeľu získala Ukrajinka Olena Horodná (+56,5 s).Ďalšia Slovenka Tamara Molentová obsadila 16. priečku (+4:24 min), Michaela Straková skončila na 17. pozícii (+4:34 min), Veronika Michalechová bola na 18. priečke (+4:55 min) a Alžbeta Garguláková sa umiestnila na 23. mieste (+5:44 min). Kristína Makovínyová preteky nedokončila.Najlepší výsledok v šprinte juniorov dosiahol zo Slovákov Martin Cienik, do nedeľnej stíhačky štartoval so stratou 32 sekúnd na víťaza z 8. miesta. Päť trestných kôl ho však odsunulo až na 12. priečku (+2:38,9). Najväčší posun zaznamenal Jakub Borguľa, ktorý sa zo 17. pozície prepracoval až na piatu. Na stupeň víťazov stratil iba 16,5 sekundy, minimálne o bronz ho pripravili tri chyby na poslednej položke.Zlato si vybojoval Chorvát Matija Legovič, ktorý triumfoval s minútovým náskokom pred Ukrajincom Vitalijom Mandzynom. Bronz si zaistil jeho krajan Bohdan Borkovskij, ktorý bol o sekundu pomalší.