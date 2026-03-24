Letný odchod Griezmanna z Atletica do Orlanda potvrdili oba kluby
Francúz podpíše v novom pôsobisku dvojročnú zmluvu.
Autor TASR
Madrid 24. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Antoine Griezmann z Atletica Madrid sa po sezóne stane hráčom tímu zámorskej MLS Orlando City SC. Griezmannov odchod oficiálne potvrdili oba kluby v utorok. Francúz podpíše v novom pôsobisku dvojročnú zmluvu.
Atletico vo vyhlásení uviedlo, že 35-ročný Griezmann počas klubového voľna odcestoval do USA, kde spečatil dohodu s Orlandom. Majster sveta z roku 2018 má síce platný kontrakt do roku 2027, ale v uplynulých mesiacoch sa viackrát vyjadril, že by si rád vyskúšal pôsobenie v zámorskej súťaži.
Za Atletico odohral doposiaľ 488 zápasov vo všetkých súťažiach a s 211 gólmi je historicky najlepší strelec „Los Colchoneros“. Sezóna 2025/2026 je pre Griezmanna desiata v drese Atletica. Do klubu prišiel prvýkrát v júli 2014 a po piatich sezónach sa stal hráčom Barcelony odkiaľ sa po dvoch rokoch vrátil, pôvodne na hosťovanie. Vo svojej záverečnej sezóne v drese Atletica bude chcieť ku triumfu v Európskej lige z roku 2018 pridať aj ďalšiu veľkú trofej.
Zverenci Diega Simeoneho, medzi ktorých patrí aj Dávid Hancko, zabojujú v Lige majstrov o postup do semifinále proti Barcelone a 18. apríla ich čaká finále Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian.
