Lettieri podpísal dvojročný kontrakt s Minnesotou Wild

St. Paul 2. júla (TASR) – Americký hokejista Vinni Lettieri podpísal dvojročný dvojcestný kontrakt v hodnote 750.000 dolárov s klubom NHL Minnesota Wild. Informovala o tom agentúra AP.



Dvadsaťosemročný Lettieri odohral minulú sezónu na farme Bostonu, keď nastúpil na 48 zápasov a získal 49 bodov (23+26), v play off pridal útočník štyri stretnutia s jedným gólom. Ako nedraftovaný voľný hráč pôvodne podpísal zmluvu s New Yorkom Rangers a pred sezónou 2020/21 prestúpil do Anaheimu. Za Ducks si pripísal 36 štartov s 10 bodmi (5+5).