Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Šport

Levante vyhralo na pôde Celty Vigo 3:2 a poskočilo zo zóny zostupu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Celta Vigo je šiesta a bojuje o istotu pohárovej Európy.

Autor TASR
Madrid 12. mája (TASR) - Futbalisti Levante vyhrali v utorkovom zápase 36. kola La Ligy na pôde Celty Vigo 3:2. Hostia tak získali dôležité body v boji o záchranu a v neúplnej tabuľke poskočili zo zóny zostupu na 16. miesto s rovnakým počtom bodov, ako ďalšie tri tímy vrátane Girony na zostupovom 18. mieste. Celta Vigo je šiesta a bojuje o istotu pohárovej Európy.

sumár - 36. kolo La Ligy

Celta Vigo - UD Levante 2:3 (1:1)

Góly: 4. a 48. Jutgla - 43. Arriaga, 57. Dela, 63. Brugue

.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov