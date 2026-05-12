Levante vyhralo na pôde Celty Vigo 3:2 a poskočilo zo zóny zostupu
Celta Vigo je šiesta a bojuje o istotu pohárovej Európy.
Autor TASR
Madrid 12. mája (TASR) - Futbalisti Levante vyhrali v utorkovom zápase 36. kola La Ligy na pôde Celty Vigo 3:2. Hostia tak získali dôležité body v boji o záchranu a v neúplnej tabuľke poskočili zo zóny zostupu na 16. miesto s rovnakým počtom bodov, ako ďalšie tri tímy vrátane Girony na zostupovom 18. mieste. Celta Vigo je šiesta a bojuje o istotu pohárovej Európy.
sumár - 36. kolo La Ligy
Celta Vigo - UD Levante 2:3 (1:1)
Góly: 4. a 48. Jutgla - 43. Arriaga, 57. Dela, 63. Brugue
