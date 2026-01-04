< sekcia Šport
Futbalisti Levante zvíťazili na pôde Sevilly 3:0
O triumfe nováčika súťaže rozhodli Iker Losada, Carlos Espi a Carlos Alvarez.
Autor TASR
Madrid 4. januára (TASR) - Futbalisti UD Levante zvíťazili v 18. kole španielskej La Ligy na pôde FC Sevilla 3:0 a odlepili za z dna tabuľky. O triumfe nováčika súťaže rozhodli Iker Losada, Carlos Espi a Carlos Alvarez.
La Liga - 18. kolo:
FC Sevilla - UD Levante 0:3 (0:1)
Góly: 45+2. Losada, 77. Espi, 90+4. Alvarez
