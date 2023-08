Leverkusen a Union Berlín chcú na hosťovanie Bernata z PSG

Paríž 15. augusta (TASR) – Španielsky futbalista Juan Bernat by mohol zamieriť na hosťovanie do Unionu Berlín alebo Bayeru Leverkusen. Tridsaťročný obranca pôsobí od roku 2018 v Paríži Saint-Germain, no francúzsky majster už nepočíta s jeho službami.



Bernat hral v minulosti Bundeslige, pred príchodom do PSG získal s Bayernom Mníchov štyri ligové tituly, Nemecký pohár i superpohár. Defenzívu jeho súčasného klubu posilnil toto leto Slovák Milan Škriniar.



Tréner Parížanov Luis Enrique a športový riaditeľ klubu Luis Campos už nepočítajú s niektorými hráčmi. Okrem španielskeho obrancu sú medzi nimi podľa informácií DPA aj stredopoliar Marco Verratti, útočník Hugo Ekitike či Neymar. Ten by mal prestúpiť do saudskoarabského klubu Al-Hilal.