< sekcia Šport
Leverkusen čaká PSG, Atletico s Hanckom na pôde Arsenalu
Dávid Hancko pravidelne nastupuje v lige za Atletico Madrid, no oba zápasy LM strávil na lavičke.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Bayer Leverkusen, ktorý sa stále zotavuje po turbulentnom lete, čaká možno najťažšia skúška v klubovom futbale. V utorok privíta v rámci Ligy majstrov úradujúceho šampióna Paríž Saint-Germain. Zo Slovákov láka najviac Dávid Hancko, ktorého Atletico Madrid sa predstaví v Londýne proti Arsenalu.
Po najúspešnejšom období v 120-ročnej histórii klubu, ktoré zahŕňalo double bez prehry v Bundeslige a finále Európskej ligy v sezóne 2023/24, prišiel Leverkusen v lete o trénera Xabiho Alonsa aj viacerých hráčov základnej zostavy. Jeho nástupca Erik ten Hag bol prepustený už po dvoch ligových zápasoch a vedenie zverilo tím dánskemu trénerovi Kasperovi Hjulmandovi, ktorého úlohou je zapracovať takmer celú novú jedenástku. Z nových posíl sa rýchlo uchytil najmä francúzsky obranca Loic Bade, ktorý už teraz udáva tón v strede defenzívy. „Hrám proti klubu z môjho rodného mesta. Samozrejme, tento zápas je pre mňa srdcovka. Myslím si, že sú momentálne najlepší tím na svete – aj napriek zraneniam, ktoré ich trápia,“ citovala Badeho agentúra AFP.
Zdravotné problémy mali v tíme PSG Ousmane Dembele, Marquinhos, Fabian Ruiz či Joao Neves, no muž zápasu z finále Ligy majstrov Desire Doue sa vrátil v piatok pri remíze 3:3 so Štrasburgom. Leverkusen stále hľadá svoju formu v Lige majstrov – z dvoch zápasov má dve remízy, keď dvakrát doháňal stratu pri remíze 2:2 na ihrisku FC Kodaň a následne doma s PSV Eindhoven (1:1). Pod vedením Hjulmanda sú zatiaľ neporazení v siedmich zápasoch, no duel s PSG, aj oslabeným, bude ich najťažšou skúškou. Parížania nezačali ligovú sezónu ideálne, keď v prvých ôsmich zápasoch stratili sedem bodov a sú na pre nich nezvyklej druhej priečke za Olympique Marseille. V Lige majstrov však vyhrali oba zápasy, doma s Atalantou a vonku na pôde Barcelony.
Tú čaká po prehre grécky Olympiakos Pireus, ktorý má zatiaľ na konte bod za remízu s cyperským nováčikom Pafosom. Neapol si bude chcieť na pôde Eindhovenu napraviť chuť po ligovej prehre 0:1 na trávniku Turína. Úradujúcemu talianskemu majstrovi nebude pre zranenie k dispozícii slovenská opora v strede poľa Stanislav Lobotka.
Jeho krajan Dávid Hancko pravidelne nastupuje v lige za Atletico Madrid, no oba zápasy LM strávil na lavičke. Tím Diega Simeoneho je neporazený v šiestich zápasoch vo všetkých súťažiach od septembrovej prehry s Liverpoolom, keď Virgil van Dijk rozhodol v nadstavenom čase a podčiarkol slabý štart Atletica do sezóny. V rámci tímu sa pozornosť upriamuje na Juliana Alvareza, ktorý je spájaný s prestupom do Barcelony. „Ľudia o niečom rozprávajú stále,“ reagoval na dohady argentínsky útočník. V predošlom zápase LM proti Eintrachtu Frankfurt (5:1) skóroval a pripísal si aj dve asistencie. „Julian je výnimočný hráč. Je oddaný tímu, klubu a dáva do toho všetko. Sme radi, že ho máme. Musíme sa oňho dobre starať, aby u nás zostal ešte mnoho rokov,“ povedal Simeone. Alvareza označil za najlepšieho hráča Atletica, čo je výnimočné vyjadrenie od trénera, ktorý sa zvyčajne drží filozofie „tím pred jednotlivcom“.
Vedúci tím Ligue 1 Olympique Marseille zavíta v stredu na štadión Sportingu Lisabon. Vedúci tím súťaže Bayern Mníchov privíta zasa Bruggy, ktoré v úvode prekvapili AS Monaco a vyhrali 4:1. Za „Bavormi“ je v tabuľke Real Madrid a v stredu bude v pozícii favorita, keďže ho doma čaká trápiaci sa Juventus. Taliansky tím čelí obvineniam UEFA z porušenia pravidiel finančnej fair-play, ťahá šnúru šiestich zápasov bez výhry a v nedeľu nestačil po 73 rokoch na Como. Atalanta Bergamo privíta Slaviu Praha, kde pôsobí trojica Slovákov, no k dispozícii trénerovi Jindřichovi Trpišovskému bude zrejme len Erik Prekop. Ivan Schranz utrpel v reprezentačnom zápase proti Luxembursku (2:0) svalové zranenie pri gólovom zakončení a s Dominikom Javorčekom sa v dôsledku zranenia kolena nepočíta až do februára.
Po najúspešnejšom období v 120-ročnej histórii klubu, ktoré zahŕňalo double bez prehry v Bundeslige a finále Európskej ligy v sezóne 2023/24, prišiel Leverkusen v lete o trénera Xabiho Alonsa aj viacerých hráčov základnej zostavy. Jeho nástupca Erik ten Hag bol prepustený už po dvoch ligových zápasoch a vedenie zverilo tím dánskemu trénerovi Kasperovi Hjulmandovi, ktorého úlohou je zapracovať takmer celú novú jedenástku. Z nových posíl sa rýchlo uchytil najmä francúzsky obranca Loic Bade, ktorý už teraz udáva tón v strede defenzívy. „Hrám proti klubu z môjho rodného mesta. Samozrejme, tento zápas je pre mňa srdcovka. Myslím si, že sú momentálne najlepší tím na svete – aj napriek zraneniam, ktoré ich trápia,“ citovala Badeho agentúra AFP.
Zdravotné problémy mali v tíme PSG Ousmane Dembele, Marquinhos, Fabian Ruiz či Joao Neves, no muž zápasu z finále Ligy majstrov Desire Doue sa vrátil v piatok pri remíze 3:3 so Štrasburgom. Leverkusen stále hľadá svoju formu v Lige majstrov – z dvoch zápasov má dve remízy, keď dvakrát doháňal stratu pri remíze 2:2 na ihrisku FC Kodaň a následne doma s PSV Eindhoven (1:1). Pod vedením Hjulmanda sú zatiaľ neporazení v siedmich zápasoch, no duel s PSG, aj oslabeným, bude ich najťažšou skúškou. Parížania nezačali ligovú sezónu ideálne, keď v prvých ôsmich zápasoch stratili sedem bodov a sú na pre nich nezvyklej druhej priečke za Olympique Marseille. V Lige majstrov však vyhrali oba zápasy, doma s Atalantou a vonku na pôde Barcelony.
Tú čaká po prehre grécky Olympiakos Pireus, ktorý má zatiaľ na konte bod za remízu s cyperským nováčikom Pafosom. Neapol si bude chcieť na pôde Eindhovenu napraviť chuť po ligovej prehre 0:1 na trávniku Turína. Úradujúcemu talianskemu majstrovi nebude pre zranenie k dispozícii slovenská opora v strede poľa Stanislav Lobotka.
Jeho krajan Dávid Hancko pravidelne nastupuje v lige za Atletico Madrid, no oba zápasy LM strávil na lavičke. Tím Diega Simeoneho je neporazený v šiestich zápasoch vo všetkých súťažiach od septembrovej prehry s Liverpoolom, keď Virgil van Dijk rozhodol v nadstavenom čase a podčiarkol slabý štart Atletica do sezóny. V rámci tímu sa pozornosť upriamuje na Juliana Alvareza, ktorý je spájaný s prestupom do Barcelony. „Ľudia o niečom rozprávajú stále,“ reagoval na dohady argentínsky útočník. V predošlom zápase LM proti Eintrachtu Frankfurt (5:1) skóroval a pripísal si aj dve asistencie. „Julian je výnimočný hráč. Je oddaný tímu, klubu a dáva do toho všetko. Sme radi, že ho máme. Musíme sa oňho dobre starať, aby u nás zostal ešte mnoho rokov,“ povedal Simeone. Alvareza označil za najlepšieho hráča Atletica, čo je výnimočné vyjadrenie od trénera, ktorý sa zvyčajne drží filozofie „tím pred jednotlivcom“.
Vedúci tím Ligue 1 Olympique Marseille zavíta v stredu na štadión Sportingu Lisabon. Vedúci tím súťaže Bayern Mníchov privíta zasa Bruggy, ktoré v úvode prekvapili AS Monaco a vyhrali 4:1. Za „Bavormi“ je v tabuľke Real Madrid a v stredu bude v pozícii favorita, keďže ho doma čaká trápiaci sa Juventus. Taliansky tím čelí obvineniam UEFA z porušenia pravidiel finančnej fair-play, ťahá šnúru šiestich zápasov bez výhry a v nedeľu nestačil po 73 rokoch na Como. Atalanta Bergamo privíta Slaviu Praha, kde pôsobí trojica Slovákov, no k dispozícii trénerovi Jindřichovi Trpišovskému bude zrejme len Erik Prekop. Ivan Schranz utrpel v reprezentačnom zápase proti Luxembursku (2:0) svalové zranenie pri gólovom zakončení a s Dominikom Javorčekom sa v dôsledku zranenia kolena nepočíta až do februára.
2. kolo ligovej fázy LM:
utorok 21. októbra:
18.45 Kajrat Almaty - Pafos FC
18.45 FC Barcelona - Olympiakos Pireus
21.00 CF Villarreal - Manchester City
21.00 Royal Union Saint-Gilloise - Inter Miláno
21.00 PSV Eindhoven - SSC Neapol
21.00 Newcastle United - Benfica Lisabon
21.00 Bayer Leverkusen - Paríž Saint-Germain
21.00 FC Kodaň - Borussia Dortmund
21.00 FC Arsenal - Atlético Madrid
streda 22. októbra:
18.45 Galatasaray Istanbul - Bodö/Glimt
18.45 Athletic Bilbao - FK Karabach
21.00 Sporting Lisabon - Olympique Marseille
21.00 Real Madrid - Juventus FC
21.00 AS Monaco - Tottenham Hotspur
21.00 FC Chelsea - Ajax Amsterdam
21.00 Eintracht Frankfurt - FC Liverpool
21.00 Bayern Mníchov - Club Bruggy
21.00 Atalanta Bergamo - Slavia Praha
utorok 21. októbra:
18.45 Kajrat Almaty - Pafos FC
18.45 FC Barcelona - Olympiakos Pireus
21.00 CF Villarreal - Manchester City
21.00 Royal Union Saint-Gilloise - Inter Miláno
21.00 PSV Eindhoven - SSC Neapol
21.00 Newcastle United - Benfica Lisabon
21.00 Bayer Leverkusen - Paríž Saint-Germain
21.00 FC Kodaň - Borussia Dortmund
21.00 FC Arsenal - Atlético Madrid
streda 22. októbra:
18.45 Galatasaray Istanbul - Bodö/Glimt
18.45 Athletic Bilbao - FK Karabach
21.00 Sporting Lisabon - Olympique Marseille
21.00 Real Madrid - Juventus FC
21.00 AS Monaco - Tottenham Hotspur
21.00 FC Chelsea - Ajax Amsterdam
21.00 Eintracht Frankfurt - FC Liverpool
21.00 Bayern Mníchov - Club Bruggy
21.00 Atalanta Bergamo - Slavia Praha