Leverkusen chce Echeverriho na hosťovanie z Manchestru City
Echeverri by mal s vedením bundesligového klubu podpísať ročnú zmluvu s opciou na trvalý prestup.
Autor TASR
Leverkusen 19. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen je blízko k angažovaniu 19-ročného argentínskeho stredopoliara Claudia Echeverriho z Manchestru City. Malo by ísť o hosťovanie do konca sezóny 2025/2026.
Echeverri by mal s vedením bundesligového klubu podpísať ročnú zmluvu s opciou na trvalý prestup. Podľa televízie Sky Sport mala o neho záujem aj Borussia Dortmund. Echeverri prišiel do Manchestru z River Plate v roku 2024 a následne ho City „požičalo“ späť argentínskemu klubu.
