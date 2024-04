Leverkusen chce natiahnuť sériu bez prehry aj v Európskej lige

prvé zápasy štvrťfinále Európskej ligy 2023/2024



ŠTVRTOK 11. apríla /časy v SELČ/:



21.00 AC Miláno - AS Rím /rozhodca: Turpin (Fr.)/



21.00 FC Liverpool - Atalanta Bergamo /rozhodca: Meler (Tur.)/



21.00 Bayer Leverkusen - West Ham United /rozhodca: Dias (Portug.)/



21.00 Benfica Lisabon - Olympique Marseille /rozhodca: Oliver (Angl.)/

Bratislava 10. apríla (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen chcú natiahnuť svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach aj vo štvrtkovom prvom zápase štvrťfinále Európskej ligy proti West Hamu United (21.00 h). Mužstvo Xabiho Alonsa už v 41 dueloch za sebou nespoznalo pocit neúspechu a je jediný nezdolaný tím v tejto sezóne z popredných piatich európskych súťaží. V tom istom čase sú na programe aj súboje AC Miláno - AS Rím, FC Liverpool - Atalanta Bergamo a duel medzi Benficou Lisabon a Olympique Marseille.Leverkusen uspel v sobotu na pôde Unionu Berlín 1:0 a na čele nemeckej Bundesligy zvýšil svoj náskok už na priepastných 16 bodov pred obhajcom titulu z Bayernu Mníchov. "Farmaceuti" môže získať svoj premiérový titul v histórii najvyššej nemeckej súťaže už budúci víkend, keď zdolajú na domácom ihrisku Werder Brémy. Z prvenstva sa môže teoreticky tešiť aj deň pred svojím duelom, ak Mníchovčania nezvíťazia nad Kolínom nad Rýnom. Bayer bol v osemfinále blízko vypadnutia, ale azerbajdžanský FK Karabach nakoniec vyradil vďaka dvom gólom českého útočníka Patrika Schicka v nadstavenom čase. V boji o postup do semifinále ich čaká minuloročný víťaz Európskej konferenčnej ligy (EKL). "" uviedol Alonso podľa uefa.com. Londýnski "kladivári" si po vyradení Freiburgu (celkovo 5:1) veria aj na ďalší nemecký tím.skonštatoval útočník anglického klubu Michail Antonio. Obe mužstvá hrali proti sebe minulý rok v auguste, Leverkusen v prípravnom zápase triumfoval hladko 4:0.Liverpool po uplynulom víkende prišiel o prvé miesto v najvyššej anglickej súťaže. V nedeľňajšom šlágri 32. kola Premier League napriek drvivej prevahe iba remizoval na ihrisku Manchestru United 2:2. "The Reds" od nového roka prehrali len dvakrát, v ligovom stretnutí na pôde Arsenalu (1:3) a vo štvrťfinále Pohára FA s United 3:4 po predĺžení. Počas celej sezóny odchádzali ako zdolaní len päťkrát, no ani raz na Anfielde. Bilanciu na domácom ihrisku si chcú udržať aj proti priebežné šiestemu tímu Serie A. Tréner Jürgen Klopp si však uvedomuje kvality Atalanty:." Nemecký kouč po sezóne skončí na lavičke Liverpoolu a britská televízna stanica Sky Sports v utorok informovala, že jeho nástupcom má byť Portugalčan Ruben Amorim, ktorý vedie Sporting Lisabon. Atalanta v generálke pred štvrtkovým duelom neuspela na ihrisku Cagliari (1:2). Oba tímy sa spolu stretli v D-skupine Lige majstrov 2020/21. Liverpool uspel na ihrisku talianskeho tímu 5:0, ale Atalanta potom v jedinom predchádzajúcom zápase na Anfielde triumfovala 2:0.V čisto talianskom štvrťfinále sa stretnú AC Miláno s AS Rím. "Rossoneri" sú v lige na druhom mieste, ale so 14-bodovou na Inter Miláno a sústreďujú sa viac práve na EL.povedal stredopoliar Fikayo Tomori. "Rimania" v polovici januára pristúpili k zmene na pozícii trénera, keď Daniele De Rossi nahradil portugalského kouča Joseho Mourinha. Pod vedením bývalého talianskeho reprezentanta a majstra sveta z roku 2006 sa zdvihli a z predchádzajúcich 15 duelov prehrali len dva. V osemfinále uspeli proti Brightonu (4:1 celkovo).Štvrtú štvrťfinálovú dvojicu tvorí portugalská Benfica Lisabon a francúzsky Olympique Marseille. Obe mužstvá sa stretli v minulosti dvakrát vo vyraďovacej časti a v oboch prípadoch sa tešili hráči Benficy.Odvety sú na programe 18. apríla a začiatkom mája sa štvorica postupujúcich tímov predstaví v semifinálových zápasoch. Finále sa odohrá 22. mája v Dubline.