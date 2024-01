Leverkusen iba remizoval s Gladbachom, Alonso: Musíme sa s tým zmieriť

Berlín 28. januára (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen v sobotu doma remizovali s Borussiou Mönchengladbach 0:0 a ich náskok na čele sa zmenšil na dva body. Zakopnutie "farmaceutov" využil obhajca titulu Bayern, ktorý potvrdil úlohu favorita proti Augsburgu (3:2). Zaujímavý moment sa udial vo Wolfsburgu, kde po zranení čiarového rozhodcu Thorbena Siewera hľadal miestny hlásateľ držiteľa rozhodcovskej licencie v radoch fanúšikov. Následne sa prihlásil 32-ročný Tobias Krull, brankár miestneho amatérskeho klubu a duel dokončil z pozície štvrtého arbitra.



Leverkusen napriek miernemu zaváhaniu ťahá pod vedením Xabiho Alonsa v prebiehajúcom ligovom ročníku impozantnú sériu 19 duelov bez prehry, pričom remíza s Mönchengladbachom bola štvrtou v sezóne. Líder tabuľky v Bay aréne dominoval v držaní lopty (67 percent), celkovo sa snažil vyslať až 28 streleckých pokusov, z čoho osem prešlo do priestoru brány, no Moritz Nicolas neinkasoval. "Hráči Borussie hrali veľmi kompaktne, mali skvelú energiu a morálku. Mali sme pocit, že môžeme skórovať, ale nepodarilo sa nám to. Musíme sa zmieriť s bodom," uviedol po stretnutí Alonso, ktorý v priebehu týždňa odmietol špekulácie o tom, že by po sezóne mal zamieriť do Liverpoolu namiesto odchádzajúceho Jürgena Kloppa.



Bayern zvládol duel napriek tomu, že jeho bavorský rival sa dokázal dvakrát dotiahnuť na rozdiel gólu. Premiérový presný zásah v Bundeslige zaznamenal za Mníchovčanov devätnásťročný stredopoliar Aleksandar Pavlovič. Presadil sa aj najlepší kanonier súťaže Harry Kane, ktorý strelil svoj 23. presný zásah v ligovom ročníku. Mužstvo z Allianz arény popri zisku dôležitých bodov zastihla aj zlá správa. Pri otváracom zásahu Pavloviča utrpel nepríjemné zranenie Kingsley Coman, ktorému pri gólovej akcii prisadol ľavú nohu Phillip Tietz a francúzsky krídelník opustil ihrisko krívajúc za pomoci klubových lekárov. "Je to ťažké zranenie. Mal veľké bolesti a nemal šancu pokračovať. Lekársky tím posúdi jeho zdravotný stav. Zatiaľ nemôžeme špekulovať, ale má extrémne bolesti," povedal kormidelník Bayernu Thomas Tuchel. Už 10. februára vycestuje Bayern na jeden z kľúčových duelov v boji o titul na pôdu vedúceho Leverkusenu.



Zaujímavý moment priniesol duel medzi Wolfsburgom a 1. FC Kolín (1:1). Hosťujúci obranca Max Finkgrafe v 14. minúte trafil loptou priamo do tváre asistenta rozhodcu Thorbena Siewera, ktorý musel zamieriť do nemocnice. Na čiare ho nahradil štvrtý arbiter Nicolas Winter a domáci hlásateľ hľadal náhradníka za Wintera v radoch fanúšikov. Po bizarnej výzve, aby sa prihlásili všetci diváci, ktorí sú držiteľmi rozhodcovskej licencie, prevzal úlohu štvrtého rozhodcu Tobias Krull. Tridsaťdvaročný brankár miestneho klubu MTV Gifhorn z amatérskej súťaže sa prezliekol do čiernej športovej súpravy a pripojil sa k rozhodcovskému tímu. "Tobias predviedol skvelú prácu a veľmi dobre pomohol," citovala agentúra DPA rozhodcu Sörena Storksa.