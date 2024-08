Leverkusen má nemecký Superpohár, v nevýhode si vynútil rozstrel

sumár - nemecký Superpohár



Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:2 (1:1), 4:3 v rozstrele z 11 m



Góly: 11. Boniface, 88. Schick - 15. Millot, 63. Undav, ČK: 37. Terrier (Leverkusen)









Leverkusen 17. augusta (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen získali v sobotu nemecký Superpohár. Úradujúci majstri Bundesligy a držitelia Nemeckého pohára vyhrali nad vicemajstrom zo Stuttgartu 4:3 v jedenástkovom rozstrele po remíze 2:2 v riadnom hracom čase. Leverkusen tak vybojoval tretiu trofej v priebehu uplynulého roka.V sobotnom dueli nebola núdza o ofenzívnu aktivitu a akcie. Už po štvrťhodine hry bol stav 1:1 a krátko pred prestávkou dostal červenú kartu Martin Terrier, ktorý nastúpil za domácich prvýkrát v ostrom zápase. Početnú prevahu využili po minúte na ihrisku striedajúci Frans Krätzig a Deniz Undav, ktorých kombinácia poslala hostí do vedenia. Ich tím však v úplnom závere nevydržal nápor domácich, ktorým sa podarilo poslať Patrik Schickovi loptu do behu pred brankára Alexandra Nübela. Domáci ukázali pevné nervy aj v rozstrele, jedenástku za hostí nepremenil v tretej sérii Krätzig a na záver ani Silas.Finále nemeckého Superpohára bolo prvýkrát do roku 2011 bez Bayernu Mníchov, ktorý v uplynulej sezóne nezískal pohár ani titul. Obe trofeje vybojoval Leverkusen a tak v sobotu nastúpil proti vicemajstrom zo Stuttgartu. Pre VfB by bola prípadná trofej prvá od roku 2007, no proti "farmaceutom" nepridali druhé víťazstvo v horizonte predošlých 26 zápasov.