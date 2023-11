Leverkusen môže prísť začiatkom budúceho roka až o päť hráčov z Afriky

Leverkusen 10. novembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen môže začiatkom budúceho roka dočasne prísť až o päť hráčov. Dôvodom je ich účasť na Africkom pohári národov, ktorý je na programe od 13. januára do 11. februára.



Na turnaj môžu byť povolaní nigérijskí útočníci Nathan Tella a Victor Boniface, Maročan Amine Adli či obrancovia Edmond Tapsoba (Burkina Faso) a Odilon Kossounou (Pobrežie Slonoviny).



Tréner "farmaceutov" Xabi Alonso uviedol, že pre bundesligistu to bude znamenať veľké oslabenie. "Máme veľké obavy, že v januári a februári môžeme prísť až o päť hráčov. No je to realita a my ju musíme akceptovať," citovala Alonsa agentúra DPA.