Leverkusen 18. augusta (TASR) - Futbalový Bayer Leverkusen opäť ukázal nezlomnú mentalitu, keď dokázal v početnej nevýhode vyrovnať a nakoniec aj vyhrať zápas proti Stuttgartu o nemecký Superpohár. Úradujúci majstri Bundesligy a držitelia Nemeckého pohára zvíťazili nad vicemajstrami 4:3 v jedenástkovom rozstrele po remíze 2:2 v riadnom hracom čase. Tím pod vedením Xabiho Alonsa získal nemecký Superpohár prvýkrát v histórii.



Celý zápas prebiehal vo vysokom tempe a počas úvodnej štvrťhodiny padlo na každej strane po jednom góle. Dlhý center do "ohňa" poslal najprv domáci Aleix Garcia a Edmond Tapsoba hlavičkoval k vzdialenejšej žrdi do protipohybu brankára Alexandra Nübela. Loptu doklepol do brány Victor Boniface. O štyri minúty neskôr poslal na druhej strane dlhú prízemnú prihrávku do vápna Maximilian Mittelstädt a Enzo Millot prestrelil loptou do pravého dolného rohu niekoľko obrancov i brankára Lukáša Hradeckého. Červená karta pre Martina Terriera prišla v 37. minúte po nebezpečnom sklze, keď trafil do členka Ermedina Demiroviča. O necelých päť minút neskôr hostia takmer zužitkovali prevahu. Čerstvý držiteľ olympijského striebra Millot sa dostal pred odkrytú bránu po nedôraznom zákroku Hradeckého, no trafil len konštrukciu. Zdanlivý víťazný gól zariadil pre hostí v 63. minúte Deniz Undav po výstavnej prihrávke Fransa Krätziga na hranicu malého vápna. Obaja boli v tom čase na ihrisku len minútu. "Farmaceuti" však opäť ukázali nezlomnú mentalitu, ktorá ich zdobila v minulej sezóne. Aj v početnej nevýhode dokázali tlačiť a výsledkom bola prihrávka do behu v podaní Alejandra Grimalda, ktorú zužitkoval Patrik Schick. V nadstavení ešte pohrozil z bezprostrednej blízkosti domáci Jeremie Frimpong, ktorý minul bránu. Jeho tím si nakoniec zaistil tretí pohár v tomto kalendárnom roku v jedenástkovom rozstrele. Svoje pokusy premenili Schick, Grimaldo, Gaarcia i Tapsoba a po druhom neúspešnom pokuse súpera bolo o víťazovi rozhodnuté. Bayer získal Superpohár a predĺžil sériu zápasov bez prehry na domácej pôde, ktorá trvá od mája 2023.



"To, čo sme dokázali v záverečných 10-15 minútach v početnej nevýhode, aby sme strelili vyrovnávajúci gól, bolo neuveriteľné," povedal po zápase tréner domácich Xabi Alonso podľa agentúry AFP. Španiel doviedol v minulom ročníku tím k prvej trofeji od roku 1993 a tretej vôbec. Pred jeho príchodom v októbri 2022 mal klub na konte titul v Pohári UEFA zo sezóny 1987/88 a Nemecký pohár, ktorý získal o päť rokov neskôr. Alonso za necelé dva roky počet trofejí takmer strojnásobil. V minulej ligovej sezóne zostal jeho tím navyše nezdolaný a vďaka účasti vo finále Európskej ligy útočil na treble. "Som spokojný s naším štartom do sezóny, máme späť naše odhodlanie," zhodnotil kouč. Zápas o nemecký Superpohár bol naposledy bez účasti Bayernu Mníchov alebo Borussie Dortmund v roku 1993.



Stuttgart vyhral z predošlých 26 zápasov s Leverkusenom len raz, no v minulej sezóne dopadli dva duely remízou a "farmaceuti" vyhrali jedenkrát len o gól. Klub, ktorý získal trofej naposledy v roku 2007, keď sa stal nemeckým majstrom, pritom bojoval v úvode predošlého ročníka na spodných priečkach tabuľky. V priebehu leta ho opustilo niekoľko kľúčových hráčov. "Pred týmto zápasom sme nevedeli, ako na tom vlastne sme. Teraz vieme, že ideme správnym smerom," konštatoval tréner hostí Sebastian Hoeness.