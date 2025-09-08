< sekcia Šport
Leverkusen podľa nemeckých médií povedie dánsky tréner Hjulmand
Športový magazín Kicker a denní Bild informovali, že vedenie Leverkusenu dosiahlo dohodu s Hjulmandom.
Autor TASR,aktualizované
Leverkusen 8. septembra (TASR) - Dán Kasper Hjulmand sa stal novým trénerom nemeckého futbalového klubu Bayeru 04 Leverkusen. Vo funkcii nahradil Holanďana Erika ten Haga, ktorý skončil pri kormidle „farmaceutov“ už po troch súťažných dueloch. Hjulmand sa dohodol na zmluve do konca júna 2027.
Už skôr v pondelok informovali magazín Kicker a denník Bild, že vedenie Leverkusenu dosiahlo dohodu s Hjulmandom. Neskôr to potvrdil ligový šampión zo sezóny 2023/24 na oficiálnom webe. „Veľmi sa tešíme z angažovania Kaspera Hjulmanda, ktorého prácu sme dlhodobo pozorne sledovali. Jeho asistent v dánskej reprezentácii, Ismael Camenforte, pracoval niekoľko rokov aj u nás. Kasper nám vtedy Ismaela dokonca osobne odporučil. Jeho tréningová metodika je preto v našom klube podrobne známa a Kasper tiež veľmi dobre pozná náš klub z uplynulých rokov. Teraz bude s našim tímom opäť pracovať na jasnom a dominantnom štýle hry. Kasper je tým pravým človekom, ktorý z nášho mužstva opäť urobí špičkový tím,“ uviedol športový riaditeľ Bayeru Simon Rolfes.
Päťdesiattriročný kouč viedol v rokoch 2020 až 2024 dánsku reprezentáciu. Na majstrovstvách Európy v roku 2020 dokráčal s Dánskom až do semifinále. Vo funkcii skončil po prehre s Nemeckom na vlaňajších ME. „Bayer 04 som vždy vnímal ako veľmi dobre vedený a vysoko ambiciózny klub. Tento dojem sa v uplynulých dňoch potvrdil. Je to pre mňa česť, že mi bol zverený takýto tím. Táto úloha ma veľmi motivuje, aby som po vynikajúcich úspechoch v minulosti teraz s osvedčenými aj s novými zaujímavými hráčmi formoval budúcnosť klubu,“ povedal po príchode do nového pôsobiska Hjulmand.
Dánsky kormidelník už v Bundeslige trénoval, v sezóne 2014/15 bol na lavičke 1. FSV Mainz 05. Leverkusen má po dvoch ligových kolách na konte jeden bod a patrí mu 12. priečka.
Už skôr v pondelok informovali magazín Kicker a denník Bild, že vedenie Leverkusenu dosiahlo dohodu s Hjulmandom. Neskôr to potvrdil ligový šampión zo sezóny 2023/24 na oficiálnom webe. „Veľmi sa tešíme z angažovania Kaspera Hjulmanda, ktorého prácu sme dlhodobo pozorne sledovali. Jeho asistent v dánskej reprezentácii, Ismael Camenforte, pracoval niekoľko rokov aj u nás. Kasper nám vtedy Ismaela dokonca osobne odporučil. Jeho tréningová metodika je preto v našom klube podrobne známa a Kasper tiež veľmi dobre pozná náš klub z uplynulých rokov. Teraz bude s našim tímom opäť pracovať na jasnom a dominantnom štýle hry. Kasper je tým pravým človekom, ktorý z nášho mužstva opäť urobí špičkový tím,“ uviedol športový riaditeľ Bayeru Simon Rolfes.
Päťdesiattriročný kouč viedol v rokoch 2020 až 2024 dánsku reprezentáciu. Na majstrovstvách Európy v roku 2020 dokráčal s Dánskom až do semifinále. Vo funkcii skončil po prehre s Nemeckom na vlaňajších ME. „Bayer 04 som vždy vnímal ako veľmi dobre vedený a vysoko ambiciózny klub. Tento dojem sa v uplynulých dňoch potvrdil. Je to pre mňa česť, že mi bol zverený takýto tím. Táto úloha ma veľmi motivuje, aby som po vynikajúcich úspechoch v minulosti teraz s osvedčenými aj s novými zaujímavými hráčmi formoval budúcnosť klubu,“ povedal po príchode do nového pôsobiska Hjulmand.
Dánsky kormidelník už v Bundeslige trénoval, v sezóne 2014/15 bol na lavičke 1. FSV Mainz 05. Leverkusen má po dvoch ligových kolách na konte jeden bod a patrí mu 12. priečka.