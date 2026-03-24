Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. marec 2026
< sekcia Šport

Leverkusen podpísal s Tellom novú zmluvu do roku 2031

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Leverkusen 24. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen podpísal novú zmluvu s Nathanom Tellom. S 26-ročným nigérijským krídelníkom predĺžil spoluprácu do roku 2031.

Tella prišiel do Nemecka v roku 2023 zo Southamptonu a pôvodne s klubom podpísal kontrakt do leta 2028. V drese „farmaceutov“ odohral 95 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých si pripísal 10 gólov a 14 asistencií. „Sme radi, že si v našich radoch dlhodobo udržíme sympatického a prvotriedneho profesionála. Nathan Tella je špičkový hráč na ihrisku a nesmierne dôležitá osobnosť v šatni,“ uviedol Simon Rolfes, výkonný riaditeľ Leverkusenu pre šport.

Nigérijčan získal s klubom v sezóne 2023/2024 bundesligový titul a Nemecký pohár, v minulom ročníku sa tešil z triumfu v nemeckom Superpohári. „V Bayeri sa naozaj cítim ako doma. Prvých pár rokov sme zažili množstvo fantastických úspechov. Teraz ma baví byť súčasťou rozvoja nového a silného tímu. Som si istý, že v nasledujúcich rokoch opäť dosiahneme naše ciele,“ citovala Tellu agentúra DPA.
Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená