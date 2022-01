Leverkusen posilní iránsky útočník Azmoun zo Zenitu Petrohrad

Leverkusen 22. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen v sobotu podpísal kontrakt s iránskym reprezentantom Sardarom Azmounom. Dvadsaťsedemročnému útočníkovi sa končí zmluva so Zenitom Petrohrad, účastníkovi Bundesligy sa upísal do roku 2027.



"Sardar Azmoun je už roky jeden z najlepších strelcov ruskej ligy. So Zenitom vyhral tri ligové tituly za sebou a pravidelne hrával aj v Lige majstrov," povedal športový riaditeľ Leverkusenu Simon Rolfes pre agentúru DPA.



Bayeru, ktorý v sobotu zdolal Augsburg vysoko 5:1, patrí v tabuľke najvyššej nemeckej súťaže tretie miesto. Na vedúci Bayern Mníchov, ktorý má zápas k dobru, stráca 11 bodov.