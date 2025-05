Leverkusen potvrdil záujem Liverpoolu o Wirtza, Rolfes: Stále je náš

Leverkusen 26. mája (TASR) - Športový riaditeľ nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen Simon Rolfes potvrdil záujem o Floriana Wirtza zo strany Liverpoolu. Člen vedenia prehovoril o budúcnosti 22-ročného stredopoliara pri predstavení Erika ten Haga ako nového hlavného trénera „farmaceutov“.



Médiá už dlhšie spájajú Wirtza práve s odchodom na Anfield. Podľa agentúry AFP už dokonca navštívil zázemie anglického majstra. „Je to stále náš hráč, ale o Floriana je pochopiteľne veľký záujem. Liverpool je tím, ktorý sa veľmi zaujíma o jeho služby, ale to je všetko, čo k tomu môžem momentálne prezradiť,“ vyhlásil Rolfes na pondelkovej tlačovej konferencii. Generálny riaditeľ klubu Fernando Carro nie je ochotný pustiť talentovaného Nemca za menej ako 150 miliónov eur. Takáto čiastka by predstavovala klubový rekord Liverpoolu, zaradila by sa aj medzi najdrahšie celosvetové prestupy. Wirtz už odmietol nemeckého giganta Bayern Mníchov.



Wirtzova trhová hodnota je podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com na úrovni 140 miliónov eur. Vyššiu má spomedzi stredopoliarov iba Jude Bellingham z Realu Madrid.