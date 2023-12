Leverkusen remizoval s Dortmundom 1:1 a prišiel o víťaznú sériu

Bundesliga - 13.kolo:



1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg 0:1 (0:0)



Gól: 69. Gregoritsch





Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)



Góly: 79. Boniface - 5. Ryerson

Berlín 3. novembra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen remizovali v nedeľňajšom šlágri 13. kola bundesligy s Borussiou Dortmund 1:1 a prišli o štrnásťzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach. Na konte majú 35 bodov a sú na čele tabuľky o tri body pred druhým Bayernom Mníchov, ktorý má zápas k dobru. Dortmund je piaty.Domáci Leverkusen bol počas celého stretnutia aktívnejší smerom dopredu, no inkasoval už v 5. minúte, keď Niclas Füllkrug udržal loptu na hranici šestnástky, zadovkou ju posunul Julianovi Ryersonovi a ten zblízka otvoril skóre. Bayer mal niekoľko veľkých šancí a v nadstavenom čase prvého polčasu dostal loptu do siete Florian Wirtz, no gól neplatil pre ofsajd. Domácim to vyšlo až v 79. minúte, keď po rýchlej akcii na pravej strane dostal loptu do šestnástky Patrik Schick, ktorý našiel voľného Victora Bonifaceho a ten vyrovnal. V závere mali oba tímy dobré šance, no gól už nepadol.Futbalisti 1. FSV Mainz 05 podľahli doma Freiburgu 0:1. Jediný gól stretnutia padol v 69. minúte zásluhou Michaela Gregoritscha. Domáci majú v tejto sezóne na konte iba jeden triumf a v tabuľke im s ôsmimi bodmi patrí predposledné 17. miesto. Freiburg má na konte 18 bodov a je ôsmy.