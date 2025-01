Leverkusen remizoval v Lipsku 2:2, Bayern na čele zvýšil náskok

Bundesliga - 19. kolo:



FC Augsburg - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)



Góly: 45.+1. Matsima, 90.+2. K. Schlotterbeck - 77. Mainka



Borussia Dortmund - Werder Brémy 2:2 (1:0)



Góly: 28. Guirassy, 51. Friedl (vlastný) - 65. Bittencourt, 72. Ducksch, ČK: 21. N. Schlotterbeck (Dortmund)







SC Freiburg - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)



Góly: 68. Ginter - 15. Kane, 54. Kim







1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 2:0 (1:0)



Góly: 30. Weiper, 86. Caci







RB Lipsko - Bayer Leverkusen 2:2 (1:2)



Góly: 41. Raum, 85. Tapsoba - 19. Schick, 36. Garcia

Berlín 25. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvýšili svoj náskok na čele Bundesligy na šesť bodov. V sobotňajšom stretnutí 19. kola zvíťazili vo Freiburgu 2:1, no ich hlavný prenasledovateľ Bayer Leverkusen iba remizoval 2:2 v Lipsku. Bavori si pripísali piaty triumf za sebou, Leverkusen ukončil víťaznú sériu na ôsmich dueloch.Leverkusen bol blízko k zisku troch bodov, keď viedol 2:0 po góloch Patrika Schicka a Aleixa Garciu. Ešte do prestávky však znížil David Raum z priameho kopu a vyrovnanie prišlo taktiež po štandardke. Pas Xaviho Simonsa nasmeroval do vlastnej siete Edmond Tapsoba.Stuttgart po triumfe v Lige majstrov na ihrisku Slovanu Bratislava neuspel v dôležitom súboji tímov pohybujúcich sa na hranici postupu do budúceho ročníka najprestížnejšej súťaže. V Mainzi prehral 0:2, udržal sa však na 4. priečke o bod pred svojím súperom a iba o skóre pred Lipskom.