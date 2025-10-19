Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Leverkusen sa musí zaobísť v najbližšom období bez Tillmana

Stredopoliar Spojených štátov Malik Tillman (17) vedie loptu proti obrancovi Spojených štátov Alexovi Freemanovi (16) počas druhého polčasu medzinárodného priateľského futbalového zápasu v Austine v Texase v piatok 10. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Stredopoliar Leverkusenu má z doterajších siedmich súťažných duelov bilanciu dvoch gólov.

Autor TASR
Berlín 19. októbra (TASR) - Nemeckému futbalovému klubu Bayer Leverkusen bude v najbližších dvoch týždňoch chýbať Malik Tillman. Dvadsaťtriročný americký stredopoliar vypadol zo zostavy pre svalové zranenie počas reprezentačných povinností.

Tillman tak nebude k dispozícii na utorkový duel Ligy majstrov s Parížom St. Germain a otázna je aj jeho účasť v ligovom šlágri s Bayernom Mníchov na začiatku novembra. Stredopoliar Leverkusenu má z doterajších siedmich súťažných duelov bilanciu dvoch gólov. Informovala agentúra AFP.
