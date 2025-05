Leverkusen sa priblížil k dohode s trénerom ten Hagom

Berlín 2. mája (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayer Leverkusen je v pokročilej fáze rokovaní s 55-ročným holandským trénerom Erikom ten Hagom. Uviedol to športový magazín Kicker.



K trénerskej rošáde by prišlo v prípade, že by sa skompletizoval medializovaný odchod súčasného kouča Xabiho Alonsa do Realu Madrid. Španielsky tréner má s Leverkusenom kontrakt platný do júna 2026, ale čoraz častejšie sa spomína ako náhradník za Carla Ancelottiho.



Ten Hag pôsobil na lavičke Ajaxu Amsterdam v rokoch 2017-2022, za toto obdobie vyhral trikrát Eredivisie a dvakrát Holandský pohár. Nasledoval angažmán v Manchestri United, kde sa mu podarilo získať Ligový pohár a Pohár FA, ale v októbri 2024 predčasne skončil vo funkcii trénera „červených diablov“. Informovala o tom agentúra DPA.