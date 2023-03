Leverkusen v osemfinálovej EL odvete proti Ferencvárosu bez Schicka

Budapešť 15. marca (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen sa vo štvrtkovej osemfinálovej odvete Európskej ligy proti Ferencvárosu Budapešť budú musieť zaobísť bez Patrika Schicka. Českého útočníka totiž stále trápia problémy so stehenným svalom, informovala DPA.



Schick vynechal už víkendový bundesligový duel s Werderom Brémy a hoci dúfal, že do Budapešti pocestuje, zdravotný stav mu to neumožní. "Sval ho stále pobolieva, zostane doma a bude sa liečiť," vyhlásil športový riaditeľ "farmaceutov" Simon Rolfes s tým, že v tejto chvíli nie je potrebná operácia.



Leverkusen v prvom osemfinálovom meraní síl zvíťazil nad maďarským šampiónom 2:0.