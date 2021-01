Leverkusen v šlágri Bundesligy zdolal Dortmund a je druhý

Leverkusen 20. januára (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen v utorňajšom šlágri nemeckej Bundesligy zdolali doma Borussiu Dortmund 2:1 a patrí im druhé miesto v tabuľke. Žiaril francúzsky krídelník Moussa Diaby, ktorý ešte pred úvodnou štvrťhodinou otvoril skóre a v 80. minúte prihral na víťazný gól Florianovi Wirtzovi. "Farmaceuti" majú po 17 kolách na konte 32 bodov, na lídra Bayern Mníchov, ktorý má zápas k dobru, strácajú štyri body. V stredu ich v tabuľke môže preskočiť RB Lipsko, ktoré má taktiež 32 bodov a doma hostí šiesty Union Berlín.



Bayer nebol v súboji s úradujúcim vicemajstrom favorit, do duelu išiel s bilanciou štyroch ligových zápasov za sebou bez víťazstva. Borussii sa však takmer vyrovnal v držaní lopty, mal viac streleckých pokusov do priestoru brány a najmä bol efektívnejší. Hostia totiž najmä v druhom polčase spálili viacero dobrých príležitostí. Hral sa veľmi otvorený futbal a o výsledku napokon rozhodol umiestnenou strelou po rýchlom brejku len 17-ročný Wirtz, ktorého do pozície vyslal Diaby.



"Druhý polčas bol úplne otvorený, bolo to dosť divoké, našťastie sme záver zvládli," citovala agentúra AFP trénera domácich Petra Bosza. Za Dortmund vyrovnal v 67. minúte po umiestnenej strele spoza šestnástky bývalý hráč Bayeru Julian Brandt. "Nie sme schopní udržať úroveň, ktorú potrebujeme celých 90 minút," podotkol Brandt. "Bolo to brutálne otvorené a my sme Leverkusenu dali strašne veľa priestoru. Mali sme zápas za stavu 1:1 rozhodnúť, vpredu sme na to mali príležitosti, ale nepodarilo sa nám to," vyjadril sa pre DPA Marco Reus, kapitán Dortmundu, ktorý teraz stráca na obhajcu Bayern sedem bodov. Ak Bavori v stredu víťazne zvládnu derby na pôde Augsburgu, narastie strata už na 10 bodov. "Boj o titul ešte nie je rozhodnutý, za 17 zápasov sa môže stať čokoľvek. Ale momentálne sme od tejto méty dosť vzdialení," dodal Brandt.