Leverkusen vyradil Bayern v pohári, Neuer dostal prvú červenú kartu

Mníchov 4. decembra (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen postúpili do štvrťfinále Nemeckého pohára. Obhajca trofeje v utorkovom osemfinálovom šlágri zvíťazil na pôde Bayernu Mníchov 1:0 vďaka gólu Nathana Tella. Domáci hrali už od 17. minúty v desiatich po vylúčení Manuela Neuera. Tridsaťosemročný skúsený brankár dostal prvýkrát v kariéru červenú kartu.



Bayern vyhral pohár rekordných 20-krát, ale naposledy v roku 2020, keď vo finále zdolal práve Leverkusen 4:2. Odvtedy sa nedostal ďalej ako do štvrťfinále. Neuer po štvrťhodine hry vybehol mimo šestnástky a chcel odhlavičkovať prichádzajúcu loptu. Kapitán domácich však zrazil nabiehajúceho Jeremieho Frimponga a videl priamu červenú. "Zápas rozhodla červená karta. Ublížila nám a mrzí ma to," uviedol podľa AFP. Po Neuerovom vylúčení nastúpil izraelský brankár Daniel Perec.



Domácim chýbal aj zranený Harry Kane, no napriek početnej nevýhode dlho držali nerozhodný výsledok. Leverkusen rozhodol až v 69. minúte, keď striedajúci Tella hlavičkoval po centri Alexa Grimalda. Bayern mohol vyrovnať v štvrtej minúte nadstaveného času, ale francúzsky krídelník Michael Olise trafil len do žrde. Bayern zaznamenal pod vedením Vincenta Kompanyho prvú domácu prehru.