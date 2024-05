Leverkusen zachránil sériu opäť v nadstavení a prekonal zápis Benficy

Leverkusen 10. mája (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen prekonali takmer 60 rokov starý európsky rekord v počte zápasov bez prehry. Svoju šnúru natiahli už na 49 zápasov. V odvete semifinále Európskej ligy remizovali vďaka dvom gólom v závere doma s AS Rím 2:2 a okrem postupu do finále zlepšili rekordný zápis Benficy Lisabon, ktorý platil od roku 1965 až doteraz. Leverkusen sa vo finále EL stretne 22. mája v Dubline s Atalantou Bergamo.



Leverkusen naposledy prehral takmer pred rokom - 27. mája 2023 v záverečnom bundesligovom dueli minulej sezóny s VfL Bochum 0:3. Odvtedy premožiteľa nenašiel a sériu často zachraňoval v "hodine dvanástej" - až 17 gólov dal počas svojej šnúry v nadstavenom čase, 12 z nich zmenilo prehru na remízu alebo remízu na víťazstvo. Proti AS Rím odvrátil vo štvrtok prehru vyrovnávajúcim gólom v 97. minúte Josip Stanišič a pripomenul tak nezlomnú vôľu tímu z uplynulého obdobia - Robert Andrich vyrovnal na 2:2 v lige proti Stuttgartu v 96. minúte, Stanišič v Dortmunde na 1:1 v 97. minúte, Jeremie Frimpong v EL proti West Hamu na 1:1 v 89. minúte a Patrik Schick proti Karabachu na 2:2 v 92. minúte.



"Naša túžba neprehrať a nikdy sa nevzdať je neuveriteľná," reagoval stredopoliar Granit Xhaka na ďalší zápas Bayeru s infarktovou koncovkou. "Vyrovnať z 0:2 proti takémuto silnému tímu je dôkaz, že máme ohromný charakter. Sme vo finále, sme na ceste k splneniu nášho sna a urobíme všetko pre to, aby sme trofej priniesli do Leverkusenu."



Benfica Lisabon neprehrala 48 zápasov od decembra 1963 do februára 1965, Leverkusen už tento zápis prekonal a stále živí šancu na treble - bundesligový titul už má vo vrecku a čakajú ho finále domáceho pohára i EL. Môže sa zároveň stať prvým tímom v Európe, ktorý neprehrá v celej sezóne ani jeden zápas. K bezprecedentnému rekordu mu chýbajú ešte štyri zápasy - dva v lige (Bochum, Augsburg) a dva v pohárových finále (Atalanta a Kaiserslautern).



"Po druhom góle AS sme sa mohli položiť, ale videl som v očiach hráčov, že chcú viac a že to môžu ešte zvrátiť. Morálka tímu je veľmi vysoko a vďaka tomu budeme hrať koncom mája dve finále v priebehu niekoľkých dní, čo je skutočne mimoriadny úspech. Stále máme šancu vyhrať tri tituly. A moji chlapci si všetky tieto tri tituly zaslúžia," vyhlásil Xabi Alonso, kouč Leverkusenu. Tešil sa aj strelec vyrovnávajúceho gólu Stanišič: "Je to jeden z najväčších momentov mojej kariéry. Aj za stavu 1:2 sme už postupovali a asi by sme sa príliš nehnevali, aj keby sme tesne prehrali, ale takto je to oveľa krajšie."



Rimania v 66. minúte zmazali dvojgólové manko z prvého zápasu a ešte v 82. minúte viedli 2:0, no nestačilo im to. "Bolí to. Keď sa vám podarí priblížiť sa k zázraku, navyše s vedomím, že sme ich mohli zdolať ako prvý tím v celej sezóne, tak tie dva inkasované góly v závere veľmi bolia," reagoval kouč hostí Daniele De Rossi pre Sky Sport Italia.



Taliansko však bude mať vo finále zastúpenie vďaka Atalante, ktorá v odvete semifinále zdolala Olympique Marseille 3:0 a po výsledku 1:1 v prvom dueli jej to s prehľadom stačilo na postup. Postúpila tak do premiérového európskeho finále vo svojej histórii. "Je to niečo neuveriteľné pre všetkých ľudí z Bergama. Vždy začíname sezónu najmä s tým, že sa chceme vyhnúť zostupu z ligy. To, kde sme sa napokon teraz dostali, je jednoducho ako zo sna," povedal prezident klubu Antonio Percassi. Leverkusen bojuje o prvý európsky titul od roku 1988, keď získal Pohár UEFA. V roku 2002 sa ešte predstavil vo finále Ligy majstrov, v Glasgowe vtedy podľahol Realu Madrid 1:2.