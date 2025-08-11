< sekcia Šport
Leverkusen získal brankára Blaswicha z RB Lipsko
Tridsaťštyriročný Nemec podpísal v novom pôsobisku dvojročnú zmluvu do roku 2027.
Autor TASR
Leverkusen 11. augusta (TASR) - Klub futbalovej Bundesligy Bayer 04 Leverkusen získal brankára Janisa Blaswicha z RB Lipsko. V pondelok o tom informovali oba kluby.
Tridsaťštyriročný Nemec podpísal v novom pôsobisku dvojročnú zmluvu do roku 2027. Angažovanie Blaswicha prišlo krátko po tom, čo bratislavský rodák reprezentujúci Fínsko Lukáš Hrádecký odišiel do tímu francúzskej Ligue 1 AS Monaco. Kluby neinformovali o detailoch transferu, no podľa magazínu Kicker je prestupová suma vo výške približne 2 milióny eur s ďalším miliónom v možných bonusoch. Novou brankárskou jednotkou Leverkusenu by sa po odchode Hrádeckého mal stať Holanďan Mark Flekken, ktorý prišiel z Brentfordu.
Tridsaťštyriročný Nemec podpísal v novom pôsobisku dvojročnú zmluvu do roku 2027. Angažovanie Blaswicha prišlo krátko po tom, čo bratislavský rodák reprezentujúci Fínsko Lukáš Hrádecký odišiel do tímu francúzskej Ligue 1 AS Monaco. Kluby neinformovali o detailoch transferu, no podľa magazínu Kicker je prestupová suma vo výške približne 2 milióny eur s ďalším miliónom v možných bonusoch. Novou brankárskou jednotkou Leverkusenu by sa po odchode Hrádeckého mal stať Holanďan Mark Flekken, ktorý prišiel z Brentfordu.