Leverkusen získal brankára Blaswicha z RB Lipsko

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťštyriročný Nemec podpísal v novom pôsobisku dvojročnú zmluvu do roku 2027.

Autor TASR
Leverkusen 11. augusta (TASR) - Klub futbalovej Bundesligy Bayer 04 Leverkusen získal brankára Janisa Blaswicha z RB Lipsko. V pondelok o tom informovali oba kluby.

Tridsaťštyriročný Nemec podpísal v novom pôsobisku dvojročnú zmluvu do roku 2027. Angažovanie Blaswicha prišlo krátko po tom, čo bratislavský rodák reprezentujúci Fínsko Lukáš Hrádecký odišiel do tímu francúzskej Ligue 1 AS Monaco. Kluby neinformovali o detailoch transferu, no podľa magazínu Kicker je prestupová suma vo výške približne 2 milióny eur s ďalším miliónom v možných bonusoch. Novou brankárskou jednotkou Leverkusenu by sa po odchode Hrádeckého mal stať Holanďan Mark Flekken, ktorý prišiel z Brentfordu.
.

