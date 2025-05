Leverkusen získal mladého stredopoliara Mazu z Herthy Berlín

Leverkusen 1. mája (TASR) – Úradujúci majster nemeckej futbalovej Bundesligy Bayer Leverkusen angažoval talentovaného ofenzívneho stredopoliara Ibrahima Mazu z druholigovej Herthy Berlín. Devätnásťročný alžírsky reprezentant podpísal s Leverkusenom zmluvu na päť rokov s platnosťou od 1. júla.



Maza, ktorý je považovaný za jeden z najväčších talentov svojej generácie, mal v Herthe platný kontrakt až do roku 2027. O jeho prestupe sa však špekulovalo už niekoľko týždňov. Podľa nemeckých médií sa finančná čiastka pohybuje okolo 12 miliónov eur, čo je vítaný príjem pre finančne oslabenú Herthu.



„Ibrahim Maza je momentálne jedným z najzaujímavejších mladých ofenzívnych hráčov. Výborne zapadá do nášho štýlu futbalu – má výnimočnú techniku, vie sa presadiť v súbojoch a má cit pre prihrávku,“ uviedol športový riaditeľ „farmaceutov“ Simon Rolfes.



Maza sa narodil v Berlíne a do akadémie Herthy vstúpil v roku 2018. Predtým reprezentoval Nemecko v kategóriách do osemnásť, devätnásť a dvadsať rokov, no vlani sa rozhodol hrať za krajinu svojho otca – Alžírsko.



„Prestup do Leverkusenu je pre mňa obrovskou príležitosťou a splnený sen. V Herthe som mal skvelé podmienky na rozvoj, ale teraz sa chcem ukázať na veľkej scéne v špičkovom európskom klube,“ povedal Maza po podpise zmluvy. Mladý stredopoliar je považovaný za potenciálneho nástupcu Floriana Wirtza, ktorý má síce zmluvu s Leverkusenom do roku 2027, no je v hľadáčiku viacerých európskych veľkoklubov.