Leverkusen získal Mukieleho na hosťovanie,Kossounoua mieri do Atalanty

Berlín 29. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Nordi Mukiele bude do konca prebiehajúcej sezóny pôsobiť v rámci hosťovania v Bayere Leverkusen. Do tímu úradujúceho nemeckého šampióna zamieril z Paríža Saint-Germain. Dvadsaťšesťročný obranca prišiel ako náhrada za Odilona Kossounoua z Pobrežia Slonoviny, ktorého bundesligista poslal do júna budúceho roka do talianskej Atalanty.



Mukiele sa nepresadil v drese PSG, s ktorým získal dva ligové tituly. V minulej sezóne nastúpil na 16 ligových zápasov a v ročníku predtým na 19 duelov. Už má skúsenosti z Bundesligy, keďže pred svojím prestupom do PSG v roku 2022 strávil štyri roky v RB Lipsko. "Je to pre mňa neuveriteľná vec vrátiť sa do Nemecka a pripojiť sa k nemeckému majstrovi," uviedol podľa agentúry AFP. Mukiele odohral za Lipsko rovných sto bundesligových zápasov, v ktorých strelil osem gólov. V sobotu by mohol hrať práve proti svojmu bývalému klubu, keď sa oba tímy stretnú v Leverkusene.



Kossounou, ktorý začiatkom tohto roka pomohol Pobrežiu Slonoviny získať titul na Africkom pohári národov, sa pripojil k víťazovi Európskej ligy. Dvadsaťtriročný obranca s Leverkusenom vybojoval historicky prvý titul v Bundeslige. S klubom získal aj Nemecký pohár. Po príchode z Club Brugge v roku 2021 zaznamenal 73 zápasov v najvyššej nemeckej súťaži. Podľa magazínu Kicker zaňho Leverkusen dostane 5,5 milióna eur, pričom Atalanta Bergamo môže na konci sezóny uzavrieť zmluvu na trvalý prestup za 25 miliónov eur. "Odilonov prestup je dobrým riešením pre všetkých zúčastnených,“ povedal Simon Rolfes, športový riaditeľ Leverkusenu.