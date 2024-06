Leverkusen získal stredopoliara Aleixa Garciu z Girony

Berlín 13. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen angažoval stredopoliara Aleixa Garciu. Do tímu prichádza z Girony.



Dvadsaťšesťročný Španiel podpísal kontrakt do leta 2029 a čerstvý majster za neho zaplatil približne 18 miliónov eur. "Je to hráč so skvelými taktickými kvalitami. Je majster prihrávok a zo stredu poľa má skvelý prehľad," uviedol športový riaditeľ klubu Simon Rolfes. Informovala agentúra dpa.