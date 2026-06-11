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Leverkusen získal talentovaného Eichhorna z Herthy Berlín
Eichhorn patrí medzi najväčšie talenty nemeckého futbalu.
Autor TASR
Leverkusen 11. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen získal iba 16-ročného stredopoliara Kenneta Eichhorna z druholigovej Herthy Berlín. Podľa nemeckých médií aktivoval výkupnú klauzulu vo výške necelých 10 miliónov eur.
Eichhorn patrí medzi najväčšie talenty nemeckého futbalu. V uplynulej sezóne odohral za Herthu 17 zápasov v druhej Bundeslige a stal sa najmladším hráčom v histórii klubu, ktorý nastúpil v profesionálnom tíme. O jeho služby sa zaujímalo aj Lipsko.
„Získali sme jedného z najlepších mladých hráčov v Nemecku,“ zdôraznil športový riaditeľ Bayeru Simon Rolfes. Mládežnícky reprezentant Nemecka podpísal s Leverkusenom dlhodobý kontrakt, informovala agentúra AP.
Eichhorn patrí medzi najväčšie talenty nemeckého futbalu. V uplynulej sezóne odohral za Herthu 17 zápasov v druhej Bundeslige a stal sa najmladším hráčom v histórii klubu, ktorý nastúpil v profesionálnom tíme. O jeho služby sa zaujímalo aj Lipsko.
„Získali sme jedného z najlepších mladých hráčov v Nemecku,“ zdôraznil športový riaditeľ Bayeru Simon Rolfes. Mládežnícky reprezentant Nemecka podpísal s Leverkusenom dlhodobý kontrakt, informovala agentúra AP.