Leverkusen zvíťazil v Ríme 2:0, Marseille remizovalo s Atalantou 1:1

sumáre - prvé zápasy semifinále EL:



Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 1:1 (1:1)



Góly: 20. Mbemba - 11. Scamacca. ŽK: Balerdi (Marseille). Rozhodovali: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)



Marseille: Lopez - Clauss (65. Merlin), Mbemba, Balerdi, Murillo (72. Ounahi) - Harit (72. Ndiaye), Veretout, Kondogbia - Sarr (65. Moumbagna), Aubameyang, Henrique



Atalanta: Musso - Scalvini, Gjimshiti, Kolašinac (16. Pašalič) - Zappacosta (85. Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelare (84. Mirančuk), Koopmeiners, Scamacca (59. Lookman)







AS Rím - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)



Góly: meno - 28. Wirtz, 73. Andrich. ŽK: Pellegrini, Spinazzola, Cristante - Tah, Xhaka, Andrich. Rozhodovali: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)



Rím: Svilar - Karsdorp (62. Angelino), Mancini, Smalling, Spinazzola - Cristante, Paredes (79. Baldanzi), Pellegrini - El Shaarawy, Lukaku (79. Azmoun), Dybala (90.+1. Abraham)



Leverkusen: Kovář - Stanišič, Tah, Tapsoba - Frimpong (88. Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapie - Wirtz (77. Hofmann), Adli (77. Tella), Grimaldo (90.+3. Kossounou)







ďalší program EL:



odvety semifinále - 9. mája o 21.00 h:



Atalanta Bergamo - Olympique Marseille



Bayer Leverkusen - AS Rím

Bratislava 3. mája (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v prvom semifinále Európskej ligy na pôde AS Rím 2:0. Tohtoročný majster Bundesligy je tak v prebiehajúcej sezóne naďalej nezdolaný vo všetkých súťažiach. Olympique Marseille dokázal doma len remizovať s Atalantou Bergamo 1:1.Leverkusen išiel do vedenia v 28. minúte po góle Floriana Wirtza, triumf poistil v druhom polčase Robert Andrich. Jeho tím získal tento rok v domácej lige prvú trofej po vyše 30 rokoch a je na najlepšej ceste k premiérovej európskej od roku 1988.Atalantu poslal so vedenia v 11. minúte Gianluca Scamacca, ktorý strelil svoj 6. gól v európskych súťažiach v tejto sezóne. Bol to prvý pokus jeho tímu na bránku, no o necelých desať minút dokázal po rohovom kope vyrovnať stopér Chancel Mbemba. Jeho spoluhráč Pierre-Emerick Aubameyang síce v druhom polčase skóroval, bol však v ofsajde.