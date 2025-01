Leverkusen zvládol súboj s Mönchengladbachom

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:0)



Góly: 32. a 62. Wirtz (druhý z 11 m), 74. Schick - 90.+1. Kleidienst

Bayern Mníchov - VfL Wolfsburg 3:2 (2:1)



Góly: 20. a 62. Goretzka, 39. Olise - 24. a 88. Amoura



/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý duel/

VfL Bochum - RB Lipsko 3:3 (0:3)



Góly: 48., 57. a 61. Boadu (tretí z 11 m) – 10. Orbán, 13. Nusa, 22. Baumgartner



/M. Bero (Bochum) odohral celé stretnutie/

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 0:2 (0:1)



Góly: 25. Eggestein (z 11 m), 90.+2. Guilavogui

Holstein Kiel - TSG 1899 Hoffenheim 1:3 (0:2)



Góly: 84. Kelati - 26. a 56. Hložek, 45.+1. Kramarič



/D. Javorček (Kiel) nastúpil v 73. minúte/

VfB Stuttgart - SC Freiburg 4:0 (3:0)



Góly: 2. Rouault, 17. Demirovič, 45.+5. Woltemade (z 11 m), 80. Undav

Berlín 18. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov si upevnili pozíciu lídra Bundesligy, keď v sobotňajšom stretnutí 18. kola zvíťazili 3:2 doma nad Wolfsburgom, za ktorý odohral celý duel slovenský obranca Denis Vavro. Bochum v strede poľa s Matúšom Berom zmazal trojgólové manko proti Lipsku a remizoval 3:3, Stuttgart sa naladil na utorkový duel Ligy majstrov na pôde Slovana Bratislava pohodlným triumfom nad Freiburgom 4:0.K triumfu Bayernu najviac prispel Leon Goretzka, ktorý dal dva góly. Bavori zabodovali naplno štvrtýkrát za sebou a držia si náskok štyroch bodov pred Leverkusenom, ktorý si poradil s Mönchengladbachom 3:1.Bochum získal desiaty bod, no stále je na poslednom mieste tabuľky o bod za Kielom. Lipsko doma viedlo 3:0 už po 22. minútach, no remízu zariadil po zmene strán čistým hetrikom v priebehu 13 minút holandský útočník Myron Boadu, tretí gól dal z pokutového kopu v 61. minúte. Bero videl v stretnutí žltú kartu a najbližší duel na pôde Mönchengladbachu bude musieť vynechať.Na ihrisko sa v drese Kielu opäť dostal aj slovenský obranca Dominik Javorček a to v 73. minúte, no v tom čase jeho tím už prehrával doma s Hoffenheimom 0:3. Prehre 1:3 nezabránil, no pripísal si aspoň prihrávku na gól, ktorým Andu Yobel Kelati v 84. minúte uzavrel skóre.Stuttgart si pripísal tretí triumf v sérii. Sieť rozvlnili postupne francúzsky obranca Anthony Rouault po rohovom kope, bosenský útočník Ermedin Demirovič, Nick Woltemade z penalty tesne pred prestávkou a Deniz Undav z pozície náhradníka po zmene strán.