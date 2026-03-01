< sekcia Šport
Leverkusenu bude niekoľko týždňov chýbať pravý obranca Arthur
Dvadsaťdvaročného hráča museli z trávnika odviesť na nosidlách a podľa vyhlásenia klubu sa čoskoro rozhodne, či bude musieť podstúpiť operáciu.
Autor TASR
Leverkusen 1. marca (TASR) - Futbalistom Bayeru Leverkusen bude niekoľko týždňov chýbať pravý obranca Arthur. Brazílčan utrpel počas sobotňajšieho bundesligového stretnutia s Mainzom (1:1) zranenie členka.
Dvadsaťdvaročného hráča museli z trávnika odviesť na nosidlách a podľa vyhlásenia klubu sa čoskoro rozhodne, či bude musieť podstúpiť operáciu. Leverkusen tak prišiel o druhého pravého beka v priebehu pár dní, minulý týždeň utrpel zranenie lýtka Lucas Vazquez, pripomenula agentúra DPA.
