Leverkusenu bude niekoľko týždňov chýbať pravý obranca Arthur

Brankár Olympiakosu Konstantinos Tzolakis dáva inštrukcie spoluhráčom v odvetnom zápase play off o osemfinále Ligy majstrov Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus v Leverkusene v utorok 24. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Leverkusen 1. marca (TASR) - Futbalistom Bayeru Leverkusen bude niekoľko týždňov chýbať pravý obranca Arthur. Brazílčan utrpel počas sobotňajšieho bundesligového stretnutia s Mainzom (1:1) zranenie členka.

Dvadsaťdvaročného hráča museli z trávnika odviesť na nosidlách a podľa vyhlásenia klubu sa čoskoro rozhodne, či bude musieť podstúpiť operáciu. Leverkusen tak prišiel o druhého pravého beka v priebehu pár dní, minulý týždeň utrpel zranenie lýtka Lucas Vazquez, pripomenula agentúra DPA.
