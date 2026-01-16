< sekcia Šport
Levice angažovali skúseného útočníka Svitanu
Bývalý slovenský hokejový reprezentant Patrik Svitana sa po 16 rokoch vrátil do druhej najvyššej súťaže.
Autor TASR
Levice 16. januára (TASR) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Patrik Svitana sa po 16 rokoch vrátil do druhej najvyššej súťaže. Na spolupráci sa dohodol s klubom HK TAM Levice, v ktorom sa stretne aj so svojím bratom Reném. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.
Svitana sa nedávno dohodol s extraligovým klubom HK Dukla Michalovce na ukončení spolupráce, ktorá sa začala v lete 2024. V najvyššej slovenskej súťaži odohral počas 17 sezón celkovo 860 zápasov, v ktorých nazbieral 546 kanadských bodov. V roku 2018 reprezentoval SR na MS v Dánsku. V druhej najvyššej súťaži hral v sezóne 2019/2010 v drese Kežmarku.
