Levice angažovali skúseného útočníka Svitanu

Na snímke zľava Patrik Svitana (Poprad) a Samuel Ferata (Nové Zámky) v zápase 16. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Nové Zámky a HK Poprad 16. novembra 2021 v Nových Zámkoch. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bývalý slovenský hokejový reprezentant Patrik Svitana sa po 16 rokoch vrátil do druhej najvyššej súťaže.

Autor TASR
Levice 16. januára (TASR) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Patrik Svitana sa po 16 rokoch vrátil do druhej najvyššej súťaže. Na spolupráci sa dohodol s klubom HK TAM Levice, v ktorom sa stretne aj so svojím bratom Reném. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Svitana sa nedávno dohodol s extraligovým klubom HK Dukla Michalovce na ukončení spolupráce, ktorá sa začala v lete 2024. V najvyššej slovenskej súťaži odohral počas 17 sezón celkovo 860 zápasov, v ktorých nazbieral 546 kanadských bodov. V roku 2018 reprezentoval SR na MS v Dánsku. V druhej najvyššej súťaži hral v sezóne 2019/2010 v drese Kežmarku.
