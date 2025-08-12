< sekcia Šport
Levice chcú opäť zlato, Madzin: „V európskych súťažiach máme sen“
Levičania môžu naháňať na domácej scéne legendárny Pezinok, ktorému vešali na krk zlato šesť rokov v rade (1997 – 2002).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Levice 12. augusta (TASR) - Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) Patrioti Levice vstúpili do prípravy na ďalšiu sezónu. Na domácej scéne chcú získať piaty rok po sebe zlato, v európskych súťažiach by radi prenikli do skupinovej fázy Ligy majstrov (LM), respektíve sa čo najďalej dostali v Európskom pohári FIBA (EP FIBA).
Z majstrovského kolektívu odišli takmer všetci legionári, podarilo sa udržať len reprezentanta Fínska Aatu Kivimäkiho. V slovenskej časti nenastali takmer žiadne zmeny, jediným otáznikom je, či sa vráti do levických farieb reprezentačný krídelník David Abrhám alebo mu vyjde na druhý pokus angažmán v zahraničí. „Máme za sebou viacero letných období, v ktorých sa stavalo družstvo. Robilo sa to tradične, ale musím povedať, že asi prvýkrát sa nám podarilo, že na začiatku letnej prípravy bol káder kompletný. Z tohto pohľadu neboli nejaké extra výkyvy, dôležité je, aby sa teraz a počas sezóny ukázalo, že výber bol správny a postavil sa taký tím, ktorý spolu bude fungovať. Ani neviem, či sme mali cieľ urobiť nejaké výrazné prestupy v rámci slovenských hráčov. Budem veľmi šťastný, keď tí Slováci, ktorých sme tu mali predchádzajúcu sezónu, budú rovnakí. To by bola pozitívna správa pre klub a celkové zloženie bude správne. Samozrejme, ešte to nie je v tomto štádiu, ale chcem povedať a chápem, že každý máme individuálne sny a motivácie posúvať sa mimo slovenskú ligu. V tomto smere musím povedať, že chlapcom držím palce, pretože myslím si, že každý z nich má takú kvalitu a kariéru, aby si to zaslúžili skúsiť. Myslím si, že vekovo je to ideálne zložené, ale potrebujeme, aby to bolo ideálne na ihrisku,“ vyjadril sa pre TASR ku skladbe tímu kouč Patriotov Michal Madzin.
Najúspešnejší tréner v klubovej histórii Levíc predĺžil svoju úspešnú kapitolu minimálne o ďalší rok. Čo stálo za jeho zotrvaním a podpisom nového kontraktu? „Veľká motivácia európskych pohárov. Ja sa veľmi teším z toho, že Levice idú štvrtý rok po sebe reprezentovať slovenský basketbal v európskej súťaži pod hlavičkou FIBA. Či už je to kvalifikácia LM alebo akákoľvek ďalšia fáza, tak je to veľká motivácia a výzva. Verím aj v pozitívne výsledky,“ odpovedal pokračujúci levický kormidelník.
Cesta jeho zverencov je rovnaká, ako tomu bolo aj v predošlých troch sezónach. Najskôr septembrové účinkovanie na kvalifikačnom turnaji LM, následne podľa výsledku pokračovanie v súťaži alebo účasť v skupinovej fáze EP FIBA. Zatiaľ sa nikomu zo Slovenska nepodarilo preniknúť do skupiny Ligy majstrov. Jedno je isté, už viac ako o mesiac musia byť 100-percentne pripravení. „Je to taká hrdosť, keď v lete sledujete nasadzovanie a žreb LM a o pár týždňov nasadzovanie a žreb EP FIBA. Pre mňa je to veľká motivácia, teším sa, že popri slovenskej lige, je to síce náročné, ale máme to radi. Je to trochu iné oproti klasickým letným prípravám, my už v septembri chceme byť v štádiu, že sa hrajú ťažké zápasy, ktoré môžu rozhodnúť o veľa veciach. Tým, že sa nám zmenili takmer všetci legionári, tak ide o nový tím. Bude to náročné za ten čas, ktorý máme, ale verím, že urobíme maximálnu robotu. V tímovom športe každý extra týždeň pomáha, ale pre všetkých je tento termín rovnaký,“ vyjadril sa 39-ročný kouč.
Levičania môžu naháňať na domácej scéne legendárny Pezinok, ktorému vešali na krk zlato šesť rokov v rade (1997 – 2002). Je však jasné, že na majstrovskú trofej si robia zálusk aj konkurenti. „V rámci slovenskej ligy som šťastný, že to môžem povedať, že iný cieľ ako obhajoba titulu, by bolo veľmi nešťastné vyjadrenie. Budeme o to bojovať. V európskych súťažiach máme sen. Čakajú nás extrémne ťažké zápasy v kvalifikácii Ligy majstrov a momentálne ďalej nepozerám. Verím, že ich bude viac a potom sa môže udiať všetko. Na úvod nás čaká extrémne nepríjemná Larnaka, ktorá zostala v podstate celá pokope. Čokoľvek ďalšie prinesie novú situáciu, s ktorou budeme pracovať,“ dodal Madzin k cieľom a ambíciám.
Aktuálna súpiska Patriotov Levice:
prišli: Will Carius (BK IMMOunited Dukes/Rakúsko), Akol Mawein (Mackay Meteors/Austr.), Rickey McGill (B.Braun Sheffield Sharks/V.Brit.), Novak Musič (FC Arges Pitešť/Rum.), Andre Wesson (Dziki Varšava/Poľ.)
zostali: Michal Madzin (hlavný tréner), Ladislav Lutovský (asistent trénera), Boris Bojanovský, Daniel Chaban, Aatu Kivimäki, Alex Krajčovič, Patrik Pažický, Samuel Solčánsky
Aktuálny program prípravných zápasov Patriotov Levice pred sezónou 2025/2026:
22. augusta: Patrioti Levice - Nitra Blue Wings
27. augusta: Valtur Brindisi (Tal.) - Patrioti Levice
2. septembra: SCM Temešvár (Rum.) - Patrioti Levice
3. septembra: NHSZ-Szolnok Olajbányászhoz (Maď.) - Patrioti Levice
6. septembra: Patroiti Levice - BK Opava (ČR)
12. - 13. septembra: Medzinárodný turnaj v maďarskom Szombathely (Patrioti Levice, Falco-Vulcano KC Szombathely/Maď., Hapoel Holon/Izr., UNGER STEEL Oberwart Gunners/Rak.)
Z majstrovského kolektívu odišli takmer všetci legionári, podarilo sa udržať len reprezentanta Fínska Aatu Kivimäkiho. V slovenskej časti nenastali takmer žiadne zmeny, jediným otáznikom je, či sa vráti do levických farieb reprezentačný krídelník David Abrhám alebo mu vyjde na druhý pokus angažmán v zahraničí. „Máme za sebou viacero letných období, v ktorých sa stavalo družstvo. Robilo sa to tradične, ale musím povedať, že asi prvýkrát sa nám podarilo, že na začiatku letnej prípravy bol káder kompletný. Z tohto pohľadu neboli nejaké extra výkyvy, dôležité je, aby sa teraz a počas sezóny ukázalo, že výber bol správny a postavil sa taký tím, ktorý spolu bude fungovať. Ani neviem, či sme mali cieľ urobiť nejaké výrazné prestupy v rámci slovenských hráčov. Budem veľmi šťastný, keď tí Slováci, ktorých sme tu mali predchádzajúcu sezónu, budú rovnakí. To by bola pozitívna správa pre klub a celkové zloženie bude správne. Samozrejme, ešte to nie je v tomto štádiu, ale chcem povedať a chápem, že každý máme individuálne sny a motivácie posúvať sa mimo slovenskú ligu. V tomto smere musím povedať, že chlapcom držím palce, pretože myslím si, že každý z nich má takú kvalitu a kariéru, aby si to zaslúžili skúsiť. Myslím si, že vekovo je to ideálne zložené, ale potrebujeme, aby to bolo ideálne na ihrisku,“ vyjadril sa pre TASR ku skladbe tímu kouč Patriotov Michal Madzin.
Najúspešnejší tréner v klubovej histórii Levíc predĺžil svoju úspešnú kapitolu minimálne o ďalší rok. Čo stálo za jeho zotrvaním a podpisom nového kontraktu? „Veľká motivácia európskych pohárov. Ja sa veľmi teším z toho, že Levice idú štvrtý rok po sebe reprezentovať slovenský basketbal v európskej súťaži pod hlavičkou FIBA. Či už je to kvalifikácia LM alebo akákoľvek ďalšia fáza, tak je to veľká motivácia a výzva. Verím aj v pozitívne výsledky,“ odpovedal pokračujúci levický kormidelník.
Cesta jeho zverencov je rovnaká, ako tomu bolo aj v predošlých troch sezónach. Najskôr septembrové účinkovanie na kvalifikačnom turnaji LM, následne podľa výsledku pokračovanie v súťaži alebo účasť v skupinovej fáze EP FIBA. Zatiaľ sa nikomu zo Slovenska nepodarilo preniknúť do skupiny Ligy majstrov. Jedno je isté, už viac ako o mesiac musia byť 100-percentne pripravení. „Je to taká hrdosť, keď v lete sledujete nasadzovanie a žreb LM a o pár týždňov nasadzovanie a žreb EP FIBA. Pre mňa je to veľká motivácia, teším sa, že popri slovenskej lige, je to síce náročné, ale máme to radi. Je to trochu iné oproti klasickým letným prípravám, my už v septembri chceme byť v štádiu, že sa hrajú ťažké zápasy, ktoré môžu rozhodnúť o veľa veciach. Tým, že sa nám zmenili takmer všetci legionári, tak ide o nový tím. Bude to náročné za ten čas, ktorý máme, ale verím, že urobíme maximálnu robotu. V tímovom športe každý extra týždeň pomáha, ale pre všetkých je tento termín rovnaký,“ vyjadril sa 39-ročný kouč.
Levičania môžu naháňať na domácej scéne legendárny Pezinok, ktorému vešali na krk zlato šesť rokov v rade (1997 – 2002). Je však jasné, že na majstrovskú trofej si robia zálusk aj konkurenti. „V rámci slovenskej ligy som šťastný, že to môžem povedať, že iný cieľ ako obhajoba titulu, by bolo veľmi nešťastné vyjadrenie. Budeme o to bojovať. V európskych súťažiach máme sen. Čakajú nás extrémne ťažké zápasy v kvalifikácii Ligy majstrov a momentálne ďalej nepozerám. Verím, že ich bude viac a potom sa môže udiať všetko. Na úvod nás čaká extrémne nepríjemná Larnaka, ktorá zostala v podstate celá pokope. Čokoľvek ďalšie prinesie novú situáciu, s ktorou budeme pracovať,“ dodal Madzin k cieľom a ambíciám.
Aktuálna súpiska Patriotov Levice:
prišli: Will Carius (BK IMMOunited Dukes/Rakúsko), Akol Mawein (Mackay Meteors/Austr.), Rickey McGill (B.Braun Sheffield Sharks/V.Brit.), Novak Musič (FC Arges Pitešť/Rum.), Andre Wesson (Dziki Varšava/Poľ.)
zostali: Michal Madzin (hlavný tréner), Ladislav Lutovský (asistent trénera), Boris Bojanovský, Daniel Chaban, Aatu Kivimäki, Alex Krajčovič, Patrik Pažický, Samuel Solčánsky
Aktuálny program prípravných zápasov Patriotov Levice pred sezónou 2025/2026:
22. augusta: Patrioti Levice - Nitra Blue Wings
27. augusta: Valtur Brindisi (Tal.) - Patrioti Levice
2. septembra: SCM Temešvár (Rum.) - Patrioti Levice
3. septembra: NHSZ-Szolnok Olajbányászhoz (Maď.) - Patrioti Levice
6. septembra: Patroiti Levice - BK Opava (ČR)
12. - 13. septembra: Medzinárodný turnaj v maďarskom Szombathely (Patrioti Levice, Falco-Vulcano KC Szombathely/Maď., Hapoel Holon/Izr., UNGER STEEL Oberwart Gunners/Rak.)