Levice chcú v Rige ukázať lepšiu tvár, Madzin: Sme sebavedomí
Premiéra historicky prvého slovenského klubu v skupinovej fáze LM nepriniesla to, čo si Levičania želali.
Autor TASR
Riga 13. októbra (TASR) - Po historickej premiére, ktorá výsledkovo nedopadla podľa predstáv, pokračujú basketbalisti Patriotov Levice v F-skupine Ligy majstrov (LM) ďalším súbojom na palubovke súpera. V utorok 14. októbra o 18.00 h vyzvú v súboji šampiónov lotyšskú VEF Rigu. Cieľom zverencov trénera Michala Madzina bude ukázať lepšiu hernú tvár a zabojovať o prvé víťazstvo do tabuľky.
Premiéra historicky prvého slovenského klubu v skupinovej fáze LM nepriniesla to, čo si Levičania želali. V Szolnoku ťahali za kratší koniec. Teraz už hráči a realizačný tím vedia, čo je na tejto úrovni potrebné k tomu, aby sa mohli radovať z úspechu. „Je to veľká skúsenosť, hrať Ligu majstrov je niečo, o čom sme všetci snívali. Byť pri tom ako prvý slovenský klub je obrovská česť. Každý zápas je pre nás výzvou a motiváciou, že vieme hrať dobrý basketbal aj proti top tímom Európy. Pracovali sme na detailoch, ktoré rozhodujú priebeh zápasu, či už komunikácia, rotácia v obrane alebo pohyb lopty v útoku. Snažili sme sa vyladiť veci, ktoré nám v prvom zápase chýbali,“ povedal pre TASR krídelník Levíc Patrik Pažický o programe posledných dní.
Po dobrom začiatku prebral Szolnok iniciatívu nad zápasom a Patriotov nepustil k tomu, aby predvádzali takú hru, ktorá ich doviedla k postupu z kvalifikačného turnaja. Výsledkom bola 30-bodová prehra (54:84). „Prvý zápas nám ukázal, že v daný deň bol súper lepší. Postupnou prácou na ihrisku si vybudoval taký náskok, s ktorým sme nevedeli urobiť nič. Na druhej strane sa ukázalo, že prvýkrát v zápase sme išli do takéhoto manka a naša hra, hlavne v druhom polčase, už nevyzerala tak, ako by sme si predstavovali. Po jednom zápase, ktorý sme prehrali o 30 bodov, by som veľmi nechcel hodnotiť, či je úroveň rapídne vyššia. Máme šesť zápasov, aby sme sami sebe ukázali, na čom sme a že sme právom v skupinovej fáze Ligy majstrov. Sú to extrémne náročné duely, ale myslím si, že to bolo aj v Európskom pohári FIBA,“ vyjadril sa levický tréner Michal Madzin.
Cez víkend mali jeho zverenci pôvodne na programe ligový duel s Lučencom, ten si však preložil na novembrový termín. Kouč Patriotov tento krok uvítal: „Prišla príležitosť preloženia ligového zápasu na vhodnejší termín a myslím si, že to padlo vhod. V Maďarsku sme hrali vo veľmi úzkej rotácii a bolo na nás cítiť, že nielen mentálna, ale aj fyzická stránka bola veľmi náročná. V Rige hráme už v utorok, takže zápasový kolobeh bol extrémny, preto išlo podľa mňa o správne rozhodnutie.“
Podobne ako Leviciam, tak ani Rige prvý duel v skupinovej fáze LM nevyšiel. Pred vlastnými fanúšikmi prehrala s ašpirantom na celkový triumf v súťaži, Aténami 53:69. Dlhoročný účastník LM má bohaté skúsenosti z pohárovej Európy. „Je to súper, ktorý má na tejto úrovni odohraných už niekoľko sezón. V prvom zápase odohral solídny duel s top favoritom našej skupiny AEK Atény. V domácej súťaži je zatiaľ bez prehry a v priemere dáva viac ako 100 bodov na zápas. Bude potrebné, aby sme prišli sebavedomí a nemysleli na zápas v Maďarsku,“ priblížil Madzin najbližšieho súpera Levíc.
V Rige sa jeho tím nebude s najväčšou pravdepodobnosťou môcť oprieť o takú podporu fanúšikov, ako tomu bolo v Maďarsku, ale to nič nemení na ambícii uspieť. „Očakávam veľmi náročný duel. Riga má veľmi kvalitný tím s dobrými strelcami a ak chceme uspieť, tak musíme byť agresívni od začiatku, kontrolovať doskok a hrať ako tím,“ myslí si Pažický.
Duel so Szolnokom ukázal, na čom je potrebné popracovať a čomu sa je potrebné vyvarovať, aby zostali čo najdlhšiu dobu v hre o pozitívny výsledok. „Snažiť sa myslieť na pozitívne veci, ktoré sme mali v stretnutí so Szolnokom a využiť efektívne vytvorené pozície. Zároveň bude potrebné byť koncentrovaní v obrane, fyzickí a pomôcť jeden druhému na doskoku. To sú hlavné veci, ktoré potrebujeme vylepšiť. Už vieme, čo všetko je potrebné vylepšiť, aby naša hra vyzerala tak, ako si predstavujeme a máme na to zápas, aby sme to ukázali,“ dodal kouč Patriotov.
Zo skupinovej fázy LM postúpia ďalej do druhej fázy súťaže len víťazi skupín. Tímy na druhom a treťom mieste čaká v januári 2026 tzv. play-in na dva víťazné duely o miestenky v druhej fáze LM. Pre družstvá na štvrtej pozícii sa účinkovanie v súťaži končí.
Program 2. kola F-skupiny skupinovej fázy Ligy majstrov 2025/2026:
utorok 14. októbra, 18.00 h: VEF Riga - PATRIOTI LEVICE
streda 15. októbra, 18.30 h: AEK BC Atény - NHSZ-Szolnok Olajbányász
tabuľka F-skupiny:
1. Szolnok 1 1 0 84:54 2
2. Atény 1 1 0 69:53 2
3. Riga 1 0 1 53:69 1
4. LEVICE 1 0 1 54:84 1
