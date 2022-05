Levice krok od titulu, v 4. zápase finále vyhrali v Lučenci 82:52

Niké Slovenská basketbalová liga - 4. zápas finále play off:

BKM Lučenec - Patrioti Levice 52:82 (33:41)



Lučenec: Johns 18, Buie 16, Bolek a Pruitt po 5, Castlin 4 (Ancrum 4, Grenda, Láštic a Siládi 0)



Levice: Clark 18, McCallum 17, Krajčovič 13, Bojanovský 12, Abrhám 6 (Bachan a Freeman po 8, Adámik a Volárik 0)



TH: 9/4 - 12/9, fauly: 16 - 16, trojky: 4 - 11, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Doušek, štvrtiny: 20:25, 13:16, 18:16, 1:25, 900 divákov.

/stav série: 1:3/

hlasy:

Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: „Gratulujem Leviciam, hrali excelentne, fyzicky a koncentrovane, hlavne v defenzíve. Pri pohľade na konečné skóre - 52:82, je šialené, že to bolo 51:57. Myslím si, že užšia rotácia, únava a snaha, nás v koncovke stála šancu na úspech. My sme nemali energiu na to, aby sme v útoku urobili nejakú šnúru a znížili manko.“



Lukáš Bolek, hráč Lučenca: „Ťažko to hodnotiť. Gratulujem Leviciam k zaslúženému víťazstvu. Jednoducho, aj toto stretnutie si zaslúžili vyhrať. Z našej strany veľké sklamanie, pretože si myslím, že sme dali do všetko. Môžeme sa pozrieť do zrkadla. Žiaľ, tento zápas sme nezvládli.“



Michal Madzin, tréner Levíc: „Máme z tohto super pocit. Som rád, že sa nám to podarilo. Neskutočne sme bojovali. Teší ma, že sme ubránili Lučenec na 52 bodov. To nám dalo základ, aby sme mohli pomýšľať na víťazstvo.“



Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „Dôležité víťazstvo, určite nebolo jednoduché. My sme prišli s tým, aby sme sa poučili z prvého stretnutia v Lučenci a nerobili tie isté chyby. Vedeli sme, že ak chceme uspieť, tak to bude obranou. Nečakali sme, že od začiatku pôjdeme do trháku a bude rozhodnuté stretnutie. Som rád, že sme nastúpili koncentrovane. Počas stretnutia sme si vytvorili náskok, síce sme ho na konci tretej štvrtiny stratili a vyzeralo to, že domáci sa dostali na koňa, ale dobrým úvodom do štvrtej štvrtiny, tímovou obranou a výkonom, sme to tu zvládli.“

Lučenec 4. mája (TASR) - Patrioti Levice sa vo finále play off Niké Slovenskej basketbalovej ligy výrazným spôsobom priblížili k majstrovskému titulu. V stredajšom štvrtom finálovom stretnutí zvíťazili na palubovke BKM Lučenec 82:52 a v sérii na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 3:1 na zápasy. K triumfu ich najvýraznejším spôsobom nasmeroval Donte Clark s 18 bodmi. O všetkom sa môže rozhodnúť v Leviciach, v sobotu 7. mája o 19.00 h je na programe zápas č. 5.Domáci nastúpili už s Buiem, ale chýbal im v zostave Zorvan. Štvrtý finálový duel sa niesol v značne odlišnom duchu od jeho samotného úvodu, hralo sa celkom otvorene, útočne a hlavne vyrovnane. Lučenec začal o čosi lepšie, Levice sa však držali v tesnom závese. Prvá štvrtina bola celkovo na oboch stranách o trojkovej streľbe, postupne preukazovali väčšiu kvalitu a hlavne lepšiu defenzívu Patrioti. Úvodnú časť vyhrali hostia 25:20. Na začiatku druhej 10-minútovky boli v miernom trháku, ale domáci Johns zavelil k vyrovnaniu na 28:28. Opäť ale prišla kontra levickej ofenzívy, konkrétne Clarka a 8-bodovým úsekom si hostia vytvorili miernejšie vedenie. Aj následne držali obraty zápasu vo svojej moci, na polčasovú prestávku išli za stavu 41:33.Domáci nastúpili do začiatku druhého polčasu po defenzívnej stránke nekoncentrovane, Levice to využili k navýšeniu náskoku až na 18 bodov. „Žlto-zelení“ sa opierali najmä o rozohrávačskú dvojicu Krajčovič a Clark, ktorá nepripúšťala výraznejšiu dramatizáciu. Lučencu sa ale podarilo v závere tretej štvrtiny vykresať nádej na obrat, do poslednej časti sa išlo z ich pohľadu za stavu 51:57. V štvrtej časti to zobral na seba hosťujúci McCallum a Clark, 20 bodmi v rade opäť upokojili levické družstvo a prinavrátili mu dvojciferný náskok. Domáci basketbalisti v kľúčovom okamihu strelecky a herne zlyhali, čím umožnili súperovi ľahkú cestu k výhre. K prvým bodom sa dostali až po takmer siedmich minútach, keď už o osude stretnutia bolo rozhodnuté.