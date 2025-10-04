Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Levice, Lučenec a Handlová uspeli v 2. kole

.
Ilustračná snímka.

Handlová uspela na palubovke Spišských Rytierov 66:60.

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice zvíťazil doma v 2. kole nad Komárnom 103:90. Domácu palubovku uhájil aj Lučenec, keď si poradil s Prievidzou po výsledku 88:80. Handlová uspela na palubovke Spišských Rytierov 66:60.



Tipos SBL - 2. kolo:

Patrioti Levice - BC Komárno 103:90 (55:51)

najviac bodov: McGill 34, Wesson 24, Carius, Krajčovič a Musič po 11 - Wiggins 27, Lawrence a Volárik po 11



BKM Lučenec - BC Prievidza 88:80 (52:40)

najviac bodov: Wright 33, Beaubrun 16, Yap 12 - Reynolds a Toussaint po 20, Thomas 18



Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 60:66 (28:41)

najviac bodov: Hill 15, Jefferson 11, Kenney 9 (13 doskokov) - Šljivančanin 15 (10 doskokov), Kováčik 12, Gutalj a Nikolič po 7
.

