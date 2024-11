Levice na postup potrebujú s Bursasporom uspieť v EP FIBA

Program 6. kola B-skupiny EP FIBA – streda 13. novembra:



18.30 h: Bursaspor Basketbol – Patrioti Levice



19.00 h: Anorthosis Famagusta – Casademont Zaragoza







Tabuľka B-skupiny:



1. Zaragoza 5 4 1 459:415 9



2. Bursaspor 5 3 2 416:403 8



3. Levice 5 3 2 413:390 8



4. Famagusta 5 0 5 362:442 5

Bursa 12. novembra (TASR) - Len víťaz záverečného stretnutia v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) medzi basketbalistami tureckého Bursasporu Basketbol a Patriotmi Levice (streda 13. novembra, 18.30 h) si zabezpečí možnú šancu na ďalšie účinkovanie v súťaži. Úradujúci šampión Slovenska potrebuje zvíťaziť, aby poskočil v tabuľke na druhé miesto.Oba tímy majú po piatich zápasoch skupinovej fázy zhodne na svojom konte tri víťazstvá a dve prehry, takže víťaz vzájomného duelu si zabezpečí šancu na prípadný postup do druhej fázy EP FIBA.vyhlásil pre TASR kormidelník Levíc Michal Madzin.Patrioti sú po dlhom čase v plnej sile, po takmer dvojmesačnej prestávke zapríčinenej zranením ruky sa vrátil cez víkend do zostavy Karl Gamble. „,“ uviedol levický kouč. Podkošový hráč už ukázal, čo môže dať družstvu v kvalifikácii Ligy majstrov a pri svojom ligovom debute zaznamenal 22 bodov a 9 doskokov.,“ zamyslel sa Gamble.Prvá konfrontácia medzi týmito dvoma súpermi sa skončila triumfom Bursasporu (78:63). „,“ zaspomínal Madzin na tento duel.Keďže už má Zaragoza istotu prvého miesta v B-skupine, tak len víťaz stretnutia sa môže potenciálne pridať k španielskemu tímu v druhej fáze EP FIBA. Oba celky majú priaznivé skóre, ktoré môže pomôcť v tabuľke tímov na druhých miestach. Z nich ide ďalej šesť najlepších.“ prezradil Gamble.Pre turecký tím hovorí sila domáceho prostredia, pred svojimi fanúšikmi zaznamenal len jednu prehru v skupine, aj to proti Zaragoze tesným rozdielom (87:89 po predĺžení).“ dodal na záver tréner Levíc.Stretnutie Bursasporu s Patriotmi odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.