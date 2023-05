Levice nedovolili Komárnu oslavovať titul, Madzin: Zvládli sme to

Levice 21. mája (TASR) - Prvú hrozbu odvrátenia konca finálovej série Niké Slovenskej basketbalovej ligy sa Patriotom Levice podarilo úspešne zažehnať. V domácom prostredí nedovolili hráčom BC Komárno pomýšľať na majstrovské oslavy, po najlepšom výkone v doterajšom priebehu série zvíťazili 104:75 a vynútili si tak želaný návrat do haly svojho regionálneho rivala.



Konečný výsledok síce vyzerá, že to pre stále úradujúceho šampióna bola jednoduchá jazda za znížením stavu finálovej série, ale opak bol pravdou. Prvý polčas bol pod vplyvom okolností – domáci hrali o všetko a hostia mohli ukončiť sériu - nervóznejší a hlavne vyrovnaný. "Možno sme trochu cítili tlak z posledného kroku, ale vedeli sme, že zápas v Leviciach bude náročný a súper nám nič nedá len tak, zadarmo. Vždy si robíme na seba tlak, aby sme ako tím hrali dobre v obrane, čo sa v tomto prípade nepodarilo. To bol hlavný problém a kľúčová vec v tomto stretnutí," uviedol pre TASR tréner Komárna Zlatko Jovanovič.



Levičania si v prvom polčase viackrát vytvorili vedenie, ale hostia vždy okamžite odpovedali a na polčas sa išlo za vyrovnaného stavu 43:43. Pre domácich bolo však kľúčové, že ustáli opakujúci sa nápor "diablov" na začiatkoch zápasov a ani streľba za tri body nebola takým dominantným atribútom ako v doterajšom priebehu série. "Myslím si, že od úvodu sme boli dobre pripravení a zápas sme začali správnym spôsobom. Konečne nám padali strely za tri body, aj ťažšie, čím sa následne vytvorili tiež ľahšie pozície a išlo to. V minulom stretnutí nám hneď v úvode dal Shane Gatling 12 bodov, toho sa nám celkovo podarilo lepšie ubrániť a pomohlo nám to. Hrali sme s nožom na chrbte, vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Komárno malo mečbal a ak by vyhralo, tak by oslavovalo majstrovský titul na našej palubovke. To sme nechceli dopustiť a chceli sme ísť ešte raz k nim. Veríme, že sa táto séria dá ešte vyrovnať a stále môžeme my vyhrať titul," vyhlásil domáci krídelník Ben Kovac.



Rozhodujúcim úsekom bol nástup do tretej štvrtiny. Patrioti zaznamenali za 150 sekúnd 13-bodovú šnúru a razom výrazne odskočili svojmu regionálnemu rivalovi. "Levice sme posadili na koňa. Vždy, keď sme sa snažili a dali niekoľko bodov za sebou, tak prišla od nich trojka. Trafili skoro všetko, preto sa nám veľmi ťažko vracalo do zápasu. Keď je to o 25 bodov, tak je to náročné, chýbajú vám fyzické a mentálne sily. Je to frustrujúce, ale nič sa s tým nedá robiť, keď súper takto strieľa. Jeden zápas triafa ten, druhý zápas druhý. Myslím si, že aj napriek tomu, že Levice dali 18 trojok, tak naša obrana mala byť diametrálne odlišná. Viac-menej mnohé strely boli voľné," povedal kapitán hostí Martin Danielič.



Povestné momentum sa výrazným spôsobom naklonilo na stranu levického tímu a po tomto nástupe hral s obrovským sebavedomím a energiou, čím zatlačil "diablov" úplne do kúta. "Vedeli sme, do akého zápasu ideme. Hrali sme doma, bola tu obrovská podpora od fanúšikov a hnalo nás to dopredu. Som rád za vstup do tretej štvrtiny, ktorý nám hádam dal viac sebavedomia a následne sme trafili aj ťažšie strely. Všetko vychádzalo z toho vstupu, akonáhle sme si vybudovali náskok, tak sa nám hralo ľahšie. Tak to väčšinou je a preto ma teší, že to bolo v náš prospech a zvládli sme to. Vždy je dôležité spoľahnúť sa na celé družstvo, či padne 100 alebo 70 bodov. Počas zápasu sme mali náročnú situáciu s faulami, ale dokázali sme to ustáť," zamyslel sa kouč Levíc Michal Madzin.



Podobná šnúra sa už vo finále udiala, ale v tomto prípade nedokázalo Komárno zareagovať a bodová priepasť sa s postupujúcim časom navyšovala. V polovici záverečnej štvrtiny už bolo jasné, že majstrovské oslavy sa v sobotu večer neuskutočnia, preto sa tréner Komárna rozhodol pošetriť sily kľúčových hráčov: "V prvom rade, žiadna komunikácia, následne na to žiadne odstavovanie. Detaily rozhodovali. Cez polčas sme si v šatni povedali, že Levice plánujú otvoriť druhý polčas silno a my sme na to neodpovedali dobre. Dva oddychové časy nepomohli, 15-bodová šnúra bola rozhodujúca. Bol som negatívne prekvapený z toho, ako tím nezareagoval na tento úsek. Myslel som si, že budeme koncentrovaní, ale teraz tomu tak nebolo. Keď sa vyhrá, je to o hráčoch, keď sa prehrá, je to o trénerovi. Beriem na seba plnú zodpovednosť, verím však tomuto tímu a svojim hráčom."



Aj po piatom finálovom zápase je stále bližšie k titulu jeho tím, výhodou je, že teraz sa séria presúva do jeho haly. "Vôbec neklesáme na duchu, keby nám niekto pred začiatkom finále povedal, že budeme viesť 3:2 na zápasy a pôjdeme hrať domov, tak by sme boli všetci spokojní. Nič sa nedeje, škoda, že sme to teraz neukončili, ideme to uzavrieť doma," prezradil Danielič.



Levičania úspešne odvrátili prvú hrozbu ukončenia sezóny a fanúšikom tak dopriali to, čo si želali – ešte minimálne jeden finálový duel. "Náskok neznamená nič, my sme chceli bojovať a drieť, aby sme doniesli ešte sériu do Komárna. Podarilo sa nám to a v stredu to bude zase zápas o všetko. Verím, že budeme čo najlepšie pripravení a budeme čo najviac bojovať. To je jediná cesta a dúfam, že to takto bude vyzerať na palubovke," naznačil Madzin. V podobne pozitívnom duchu to videl aj Kovac: "Nie je dôležité, o koľko zvíťazíme, ale že sme vyhrali. Podarilo sa nám predĺžiť víťazstvom sériu, ideme do Komárna a navrátilo sa nám sebavedomie v samých seba."



Šiesty finálový zápas je na programe v stredu 24. mája o 18.00 h v komárňanskej športovej hale. V priamom prenose ho odvysiela RTVS Šport.