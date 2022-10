Levice neuspeli ani v druhom zápase, s Keravnosom prehrali 68:77

Európsky pohár FIBA – D-skupina:



BC Keravnos Strovolou – Patrioti Levice 77:68 (43:34)



Najviac bodov Keravnosu: Krubally 27, Stylianou 14, Burns 13 - zostava a body Levíc: Wade-Chatman 19, McCallum 12, Lapornik 10, Bachan 5, Bojanovský 4 (Freeman 16, Kotásek 2, Kovac 0)



TH: 22/19 – 12/7, fauly: 16 - 19, trojky: 8 – 7, štvrtiny: 21:16, 22:18, 20:13, 14:21, rozhodovali: Zupančič (Slov.), Manheim (Izr.), Jovanič (Bos. a Herc.)

Nikózia 19. októbra (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v D-skupine Európskeho pohára FIBA, na ihrisku cyperského Keravnosu Strovolou prehrali 68:77 a na úspech v súťaži tak stále čakajú. V stredu 26. októbra o 18.00 h je na programe ďalšie stretnutie, slovenský zástupca sa tentoraz predstaví na palubovke českej Opavy.Patrioti neodštartovali cestu za prvým víťazstvom v súťaži ideálne, po dvoch minútach a nepriaznivom stave 0:7 si musel tréner Madzin zobrať oddychový čas. Žiadaný efekt to neprinieslo, domácemu Keravnosu sa podarilo v 5. minúte odskočiť na dvojciferný náskok (14:4). Nádej na obrat vykresali McCallum s Wade-Chatmanom, spolu s hráčmi z rotácie sa podarilo Leviciam stiahnuť na rozdiel jedného útoku. Domácim sa úspešne darilo odpájať z hry Lapornika s Bojanovským, úvodnú časť preto vyhrali 21:16. Druhá štvrtina bola vo veľmi podobnom duchu, Keravnos opäť raz bodovo odskočil a Levice dlho hľadali ideálnu hernú taktiku. V tomto úseku ju dlhodobo nevedeli nájsť, preto po prvom polčase prehrávali 34:43.Nádeje na úspech sa rozplynuli hneď na začiatku tretej časti, Patrioti nezachytili nástup a dovolili domácemu tímu odskočiť na 20-bodový rozdiel. To sa ukázalo z pohľadu vývoja stretnutia ako rozhodujúce, keďže kľúčoví hráči sa nedokázali výraznejšie bodovo presadiť. Aj preto bol pred poslednou štvrtinou stav 47:63. Levičania sa snažili urobiť niečo so zápasom, ale k obratu, respektíve k dramatizácii ich skúsený cyperský celok už ale nepustil. V závere sa aspoň kozmeticky podarilo stiahnuť manko.