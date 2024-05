Levice otvorili finálovú sériu výhrou nad Rytiermi

finále play off Niké SBL 2023/2024 - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:



Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 91:75 (45:38)



Patrioti: Kneževič a Wheeler po 15, Bojanovský 12, Abrhám 3, Vrbica 2 (Kováč 20, Howard 15, Adaway 9, Pažický 0)



Rytieri: Harris 20, Lopez 14, Juríček 8, Mrviš 6, Pipkins 0 (Reeves 18, Hlivák 9, Antoni a Židzik 0)



TH: 15/11 - 7/5, fauly: 16 - 20, trojky: 14 - 8, rozhodovali: Ženiš, Bara, Ribakovs, štvrtiny: 21:21, 24:17, 26:20, 20:17, 1620 divákov.



/stav série: 1:0/



Levice 11. mája (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice otvorili finálovú sériu Niké Slovenskej basketbalovej ligy domácim víťazstvom 91:75 nad Spišskými Rytiermi. V sérii hranej na tri víťazstvá sa tak ujali vedenia 1:0 na zápasy. Ďalší duel je na programe v utorok 14. mája o 18.00 h na palubovke Spišiakov.Levice odštartovali finálovú sériu so Spišskými Rytiermi dobrou defenzívou činnosťou, keď súper neraz tvrdo narazil, a efektívnou streľbou za tri body, čo im dalo v úvode vedenie. Chvíľkové poľavenie v koncentrácii ale hostia okamžite trestali, Harris a Lopez dostali Spišiakov do tesného vedenia. Celkovo bola prvá štvrtina o lepších a horších úsekoch, Levice mali výhodu v produkcii lavičky a úspešnej trojke Adaway v podstate s klaksónom, ktorou upravil na 21:21. V druhej 10-minútovke pokračoval bojovný a tvrdý basketbal, ktorý viac vyhovoval domácim hráčom. Kľúčom k ich priaznivému stavu bola hlavne produkcia z trojbodovej vzdialenosti, za prvý polčas premenili 10 pokusov. Rytieri sa ale nenechali zlomiť, no po prvom polčase mali ťažkú úlohu, keď prehrávali 38:45.Po prestávke nastúpili v lepšom rozpoložení hostia, po dlhšom období sa im podarilo dotiahnuť na rozdiel útoku. Levice sa dostali do fázy, keď si každý úspešný kôš museli oddrieť, ale predsa len našli účinný recept na súpera. Tímová hra, v správnych momentoch defenzívne stopky a ofenzívna produkcia, to všetko doviedlo Patriotov do dvojciferného vedenia. Spišiaci sa začali trápiť, no najmä vidina úspešného vstupu do finále sa im vzďaľovala. Pred záverečnou periódou bol stav 71:58. Rytieri ešte skúsili pritlačiť a zdramatizovať prvý finálový duel, ale Levice si to skúsene ustrážili a ešte zvýraznili svoj náskok.