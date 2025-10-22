< sekcia Šport
Levice po dráme zdolali Svit o bod a zostávajú stopercentné
Spišskí Rytieri získali druhé víťazstvo v sezóne, keď na domácej palubovke zdolali Lučenec 82:68 v úvodnom stretnutí 6. kola.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Basketbalisti Levíc sú bez prehry aj po dohrávke 3. kola Tipos SBL. Patrioti v stredu vo Svite zvíťazili 81:80, keď v súboji plnom obratov s dramatickou koncovkou rozhodol dve sekundy pred koncom Keith Wesson, ktorý zaznamenal double double za 15 bodov a 11 doskokov. Domácej Iskre tak nestačilo ani 15 strelených trojok a pripísala si tretiu prehru za sebou.
Spišskí Rytieri získali druhé víťazstvo v sezóne, keď na domácej palubovke zdolali Lučenec 82:68 v úvodnom stretnutí 6. kola. Hostia ešte v tretej štvrtine tesne viedli, ale domáci jednoznačne ovládli záver tretej a štvrtú časť, keď strelili v zápase až 16 trojok. O päť z nich sa postaral Američan Isaiah Hill, ktorý sa blysol 26 bodmi.
Tipos SBL - dohrávka 3. kola:
Iskra Svit – Patrioti Levice 80:81 (43:46)
najviac bodov: Matušek 16, Jackson 15, M. Watts 13 - Musič 23, Carius 19, Wesson 15 (11 doskokov), 620 divákov
Tipos SBL - 6. kolo:
Spišskí Rytieri – BKM Mimel Lučenec 82:68 (31:33)
najviac bodov: Hill 26 (5 trojok), Páleník 15 (5 trojok), Jefferson a Stevanovič po 12 - Wright 15, Beaubrun 14 (13 doskokov, Boone, Brown a Yap po 11, 514 divákov
