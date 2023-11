Levice po prehre 63:74 s Varšavou stratili šancu na postup

Európsky pohár FIBA, muži – J-skupina:



Legia Varšava – Patrioti Levice 74:63 (40:32)



najviac bodov Varšavy: Vital 21, Holman 19, Sobin 10 - zostava a body Levíc: Wheeler 14, Kneževič 11, Kaukiainen 10, Bojanovský 9, Abrhám 4 (Kováč 8, Howard 5, Pažický 2, Chaban, Krajčovič a Solčánsky 0)



TH: 10/8 – 18/12, fauly: 20 - 16, trojky: 10 - 9, rozhodovali: Mitrovski (S. Mac.), Sanchez (Šp.), Theis (Nem.), štvrtiny: 19:14, 21:18, 12:19, 22:12.

hlasy po zápase:



Aaron Wheeler, hráč Levíc: "Myslím si, že sme 30 minút hrali veľmi dobre. V štvrtej štvrtine sme trochu poľavili, ale celkovo som šťastný z toho, ako sme bojovali a hrali."







ďalší výsledok J-skupiny:



CSM CSU Oradea – Kataja Basket 105:92 (52:52)



Najviac bodov: Neal 27, Tarolis 23, Baciu a Freeman po 14 – Sibande 25, Singleton 16, Lufile 13







tabuľka J-skupiny:



1. Varšava 5 5 0 424:366 10 – postup do druhej fázy



2. Oradea 5 3 2 444:413 8



3. LEVICE 5 2 3 366:388 7



4. Kataja 5 0 5 367:434 5

Varšava 16. novembra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice neuspeli v kľúčovom zápase J-skupiny Európskeho pohára FIBA, keď v stredu na palubovke poľskej Legie Varšava prehrali 63:74. Vzhľadom na víťazstvo Oradey nad Katajou (105:92) zároveň stratili nádej na postup do ďalšej fázy. Aktuálny majster Slovenska tak skončí v tabuľke na tretej priečke a so súťažou sa rozlúči v stredu 22. novembra o 18.30 h v súboji s fínskou Katajou Basket.Levičania pricestovali do Varšavy bez dlhodobo absentujúceho Bachana, ku ktorému sa pridal aj Adaway. Celkovo predviedli oba tímy dosť pomalý bodový začiatok, vzhľadom na to, čo bolo v hre. Patrioti sa opierali takmer výhradne o streľbu za tri body, Legia mala naproti tomu väčšiu hernú variabilitu a produktívneho Vitala. Hostia preto prehrávali po prvej štvrtine 14:19. Veľmi podobne to vyzeralo aj v ďalších minútach, dokonca v tretej dostal Bojanovský po dlhom čase svoj tím do vedenia (26:25). Varšava v tejto fáze robila viacero chýb, tie však neboli potrebné. Na opačnej strane boli však domáci efektívni, čo im vynieslo polčasový stav 40:32.Začiatok druhého polčasu Levičanom úplne nevyšiel, Legii umožnili odskočiť dokonca na 13-bodový rozdiel (32:45). Vtedy zabral Bojanovský a najmä Kaukiainen, výsledkom bol návrat do boja o víťazstvo. Partia bola razom opäť vyrovnaná, Patriotom v tomto smere chýbal aj kúsok šťastia, aby dostali vedenie na svoju stranu. Pred záverečnou 10-minútovkou bolo všetko otvorené, Levice prehrávali len o bod – 51:52. Wheeler síce odštartoval štvrtú štvrtinu úspešným pokusom, ale Legia na to odpovedala 6 bodmi za sebou a tento úsek sa neskôr ukázal ako kľúčový. Patriotom totiž postupne dochádzali sily, spolu s početnosťou faulov a streleckými suchotami, im súper začal unikať. Dokumentoval to 16-bodový úsek, po ktorom už bolo rozhodnuté o víťazovi zápasu.